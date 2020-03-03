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03 Mart 2020 Salı 15:52:13 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 15:52:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye ve mülteci meselesi ile ikili ilişkiler ele alındı.

Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İdlib ve mülteciler konusunda Pakistan'ın bütün desteğinin Türkiye'nin arkasında olduğunu ifade etti.

(AA)

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