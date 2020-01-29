Başkan Erdoğan: (Koronavirüs salgını) Türkiye içinde şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Her türlü tedbir alınarak adım atılıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlerce insanı etkisi altına alan koronavirüs tehlikesi nedeniyle ölenlerin sayısı 132'ye çıktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında Senegal'den dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'na Çin'de bulunan vatandaşların ülkeye getirilmeleri için talimat verdiğini söyledi.

İşte Erdoğan'ın o açıklaması....

SORU: Koronavirüs hızla yayılıyor. Çin’de çok sayıda insan hayatını kaybetti. Çok sayıda insan etkilenmeye başladı. Bazı ülkeler tedbirler açıkladı. Türkiye insanların dolaşımı sınırlandırmak, bazı noktalarda engellemek gibi büyük adımlar atar mı?

ERDOĞAN: TALİMAT VERDİK

Sağlık Bakanımızın bu konudaki temkinli açıklamaları şöyle: “Bizde henüz herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.” Ancak Çin’de de 25 kadar Türk, 10 kadar da Azeri vardı. Onların Türkiye’ye dönme gibi arzuları var. “Tedbirlerinizi alın, Azeri kardeşlerimizi de dahil edin. Karantinaya almak suretiyle bu kardeşlerimizi Türkiye’ye getirelim” dedik. Türkiye içinde şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı söz konusu değil ama arkadaşlarımız oraya dayalı olarak da her türlü tedbiri alarak adımlarını atıyorlar.

PEKİN BÜYÜKELÇİSİ VATANDAŞLARIN GETİRİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, yurda getirilecek vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunun altını çizdi ve şöyle devam etti:

"Virüs tespit edilmedi. En kısa zamanda getireceğiz. Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Japonya vatandaşlarının bir kısmı ülkesine gönderildi. Ambulans uçak veya donanımlı uçakla Türkiye'ye getirilecek. Türkiye'ye getirilişlerinde belirli karantina şartları uygulanacak. Belirli prosedürler uygulanacak. Vatandaşlarımızla irtibat kuruyoruz. Bize yansıyan bilgimiz dahilinde olan bir Türk vatandaşında virüs yok."

DIŞİŞLERİ: TAHLİYE BAŞLADI

Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını açıkladı.