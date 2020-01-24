24 Ocak 2020 Cuma 14:46:48 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 15:06:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesi başladı
Son dakika gelen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi başladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel ile Erdoğan'ın görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşiyor.
Erdoğan ve Merkel'in, heyetlerarası yapılacak görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
(AA)
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