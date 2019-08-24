Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz

  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    279,1970
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Telefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldı Telefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldı
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!
Trump, Çin'in ek gümrük vergilerine misilleme olarak gümrük vergilerini yüzde 5 arttırdı Trump, Çin'in ek gümrük vergilerine misilleme olarak gümrük vergilerini yüzde 5 arttırdı
Beşiktaş Maxime Gonalons'ı transfer ediyor Beşiktaş Maxime Gonalons'ı transfer ediyor
Günlük burç yorumları 24 Ağustos 2019! Bugünkü burç yorumları yayında Günlük burç yorumları 24 Ağustos 2019! Bugünkü burç yorumları yayında
Fenerbahçe Gustavo ile ücrette anlaştı Fenerbahçe Gustavo ile ücrette anlaştı
İspanyol basınından Fenerbahçe'ye golcü iddiası İspanyol basınından Fenerbahçe'ye golcü iddiası
Sağlık ocakları Cumartesi açık mı? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? Sağlık ocakları Cumartesi açık mı? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı?
İzmir'de "çağdaş" insanlar şiddet gören kadınlar için kulaç atmaya başladı İzmir'de "çağdaş" insanlar şiddet gören kadınlar için kulaç atmaya başladı
Ordu'da sağanak etkili oldu Ordu'da sağanak etkili oldu
Bakan Koca'dan 'balık pulu' hastalarına müjde Bakan Koca'dan 'balık pulu' hastalarına müjde
SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak zammı! Milyonların beklediği Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak zammı! Milyonların beklediği Ocak zammı ne kadar olacak?
MHP'den ABD'ye sert tepki MHP'den ABD'ye sert tepki
İrfan Can Kahveci sıradaki hedefini açıkladı İrfan Can Kahveci sıradaki hedefini açıkladı
Cezaevinden çıkan "torbacı" hanımını vurdu! Bakın nerede yakalandı Cezaevinden çıkan "torbacı" hanımını vurdu! Bakın nerede yakalandı
Trabzonspor Novak'ın sözleşmesini uzatıyor Trabzonspor Novak'ın sözleşmesini uzatıyor
Göbeklitepe'de ilk sıcak hava balonu havalandı Göbeklitepe'de ilk sıcak hava balonu havalandı
İtalya'dan Gary Medel için teklif geldi İtalya'dan Gary Medel için teklif geldi
Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi
Fenerbahçe'den Alman yıldızı için kiralık teklifi Fenerbahçe'den Alman yıldızı için kiralık teklifi
Hindistan yönetimi Ankara'daki büyükelçiliği önünde protesto edildi Hindistan yönetimi Ankara'daki büyükelçiliği önünde protesto edildi
İşte cinayet anı İşte cinayet anı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz
Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:12:35 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:13:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sakarya Serdivan İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen programa telefonla bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz. Bu dava AK Parti'nin 18 yılının çok ötesinde bir davadır. Biz sadece medeniyetimizi ve ecdadımızın kadim Hakk'a ve halka hizmet davasının bugünkü temsilcileri olmaya talibiz." dedi.

Bağlar Caddesi'ndeki Serdivan İlçe Başkanlığı önünde hazırlanan etkinliğe Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı arayarak bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin kurulduğundan bugüne kadar tüm kademelerde çalışan, bu işe gönül veren hizmet eden katkı sağlayan görev yapan ve partiye oy verenlere şükranlarını sundu. 

Her yıl dönümünün önemli olduğunu ancak 18. yıl dönümünün ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu yaş hukukumuzda bireylerin, siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda güçlerini ispat edişlerinin ispatıdır. Geride bıraktığımız 18 yılın ardından partimiz artık gerek yetiştirdiği kadrolarla yeni bir safhaya geçmişti. Bugün yine gençlik kollarının kapısından içeri giren üniversiteli gençlerimiz de bayrak yarışında inşallah aynı görevi devir alacaklardır. Ana kademede, kadın kollarımızda, belde, ilçe ve il teşkilatlarımızda görev alan arkadaşlarımızın pek çoğuyla aynı ya da farklı görevlerde yol yürümeye devam ediyoruz. Sizlere de bu akşam gösterdiğiniz ilgi alaka sebebiyle özellikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan AK Parti'nin organik bir parti olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Gözleri ve gönülleri başka yerlerde olanların AK Parti çatısı altından çıktığında başarısızlığa mahkum olmasının sebebi işte budur. Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz. Bu dava AK Partinin 18 yılının çok ötesinde bir davadır. Biz sadece medeniyetimizi ve ecdadımızın kadim Hakk'a ve halka hizmet davasının bugünkü temsilcileri olmaya talibiz."

Erdoğan Rabia işaretini anımsatarak, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışla yola devam edeceklerini belirterek "Onun için de bütün oynanan oyunlara kulağımız kapalı olacak ve yolumuza da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Sizleri en kalbi duygularla selamlarken, ülkemizin ve milletimizin bekası için canını ortaya koymaktan ve daha büyük bedelleri ödemekten de asla çekinmeyeceğiz. Yeter ki bu millet ayakta kalsın, yeter ki bu millet namerde muhtaç olmasın. Yeter ki gözünü ve gönlünü bu ülkeye dikmiş yüzlerce milyon kardeşimizin umudu sönmesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Sakaryalıları selamladı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da ilçe sakinlerinin selamlarını ileterek "18. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun. Yanınızdayız, sonuna kadar emrinizdeyiz Sayın Cumhurbaşkanım." dedi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ