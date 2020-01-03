Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı!
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi yapıldı.
Bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde 3 saat süren bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı!
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