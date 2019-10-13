Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'nci Türk Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'nci Türk Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından, Türk Konseyi'nin kuruluşuna dair 3 Ekim 2009'da imzalanan Nahçıvan Antlaşması'nın 10'uncu yılına denk gelen Zirve, Özbekistan'ın tam üyeliğine de sahne olacağı için ayrı önem taşıyor.
Geçen sene düzenlenen Zirve'ye gözlemci olarak katılan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de açılan Türk Konseyi Avrupa Temsilcilik Ofisi'ne dair tamamlayıcı belgeler de Bakü'de kabul edilecek.
Zirve'de ayrıca "Türk Dünyası'nın Aksakalı, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Nursultan Nazarbayev"e, kuruluşunda büyük emeğinin geçtiği Türk Konseyi'nin Onursal Başkanı unvanı verilecek.
Türk Konseyi'nin ilişkili olduğu, farklı alanlarda önemli işlevler üstlenen TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Türk Sanayi ve Ticaret Odası arasında iletişimi güçlendirecek Türk Konseyi Koordinasyon Komitesi'nin kuruluşuna ilişkin kararın da Zirve'de alınması öngörülüyor.
(AA)
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