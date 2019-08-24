24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:06:39 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:12:23
Başkan Erdoğan, Yusufeli Barajındaki incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'de açıklama yaptı
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