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30 Ekim 2019 Çarşamba 12:36:39 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 13:10:04

Başkan Erdoğan: Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Suriye'de güvenli bölge anlaşmalarına işaret eden Erdoğan, "Küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldik." dedi. Öte yandan Erdoğan, ''Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor ve hamdolsun zafere doğru yürüyor'' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıknalar şöyle;

Cumhuriyet bayramlarını sözde törenle kutlamakta kalmadık, eserlerimizde hizmet şölenine çevirdi. Marmaray'ı bir 29 Ekim günü hizmete açtık.Başkentimizin gurur abidelereniden YHT gar binasını hizmete aldık. Geçtiğimiz yıl da İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışını yaptık. Cumhuriyete birilerinin yapageldiği gibi özenti kokan saçmalıklarla değil en büyük hizmetleri kazandırarak layık olunur. 

KÜRESEL DÜZEYDE OYUN KURAN BİR ÜLKE HALİNE GELDİK

Küresel düzeyde oyun kuran bir ülke haline geldik. 3-5 milyar dolarlık manipülasyonla ekonominin çökertildiği günler geride kaldı. Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen bir Türkiye var. Türkiye 360 derece görüş açısına sahip bir ülke haline geldi. Milletle beraber hareket etmeyi prensip edinen anlayışın hakim olması halinde Türkiye'nin neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdik. 

HATALARIMIZ OLDU AMA ART NİYETİMİZ OLMADI

Bugüne kolay gelmedik. Vesayet odaklarının direnişinden darbe teşebbüslerine, sınırlarımızın tacizine milli birlik ve beraberliğimize yönelik tuzaklara kadar pek çok badireyle yüzleştik. Yüzümüzü kızartacak hiçbir durumla karşı karşıya kalmadık. Eksiklerimiz hatalarımız elbette olmuştur. Art niyetimiz, korkumuz, içten pazarlığımız asla olmadı. En karanlık bir gecenin bile sabahı olduğunu asla unutmadık.

TÜRKİYE YENİ BİR İSTİKLAL HARBİ VERİYOR

15 Temmuz'da 16 saat sonunda darbecilere gereken dersi vermiş olduk. Silahların karşısında ölüme meydan okurcasına kardeşlerimiz de oldu. Türkiye'yi Suriye gibi, Irak gibi, Libya gibi  yapabileceklerini sananlara cevabı inlerine girerek verdik.Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor ve zafere doğru adım adım yürüyor.

ENFLASYON VE FAİZDE TEK HANEYE ULAŞACAĞIZ

Ekonomiyle ilgili “çökerttik, çökertiyoruz, battı, bitti” dediler. Ne oldu? Bitti mi? Battı mı? Biz küllerimizden nasıl ayağa kalktıysak şimdi yine aynı şekilde ayağa kalktık ve devam ediyoruz. Görüldüğü gibi faiz sürekli olarak iniyor. Enflasyon aynı şekilde geriliyor. En yakın zamanda inşallah enflasyonda da tek haneli rakama ulaşacağız. Faizde aynı şekilde ulaşacağız. Bunu başaracağız ki ekonomi rayına oturmuş olsun. Hiç bundan endişeniz olmasın bu olacak. Elbette densizlik düzeyine varan söz ve davranışlara ilgili arkadaşlarımız cevabını veriyorlar, verecekler. Biz vaktimizi, enerjimizi ülkemizi bu fırtınadan sağ salim şekilde çıkartmak için teksif ediyoruz.

ÇOK ÖNEMLİ UYARI: ALLAH RIZASI İÇİN...

Biz milletimize sorumluluğumuzu en güzel şekilde yerine getirme gayreti içindeyiz. Meclis grubumuz olarak sizlerden ricam da komisyon ve Genel Kurul gündemindeki kanun çalışmalarını en küçük bir boşluğa yer vermeyecek şekilde hassasiyetle yürütmenizdir. Tabii buraya bir parantez açıyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah rızası için parlamento çalışmalarımızda lütfen karar yeter sayısı noktasında grubumuzu darda, zorda bırakmayın. Önce toplantı yeter sayısı, karar yeter sayısı. Hep birlikte orada yer alacağız ki muhalefetin karşısında gülünç duruma düşmeyelim. Bir iktidar partisine yakışan budur. Bu millet sizleri, bizleri buraya bunun için gönderdi. Eğer bunu yapmazsak bunun vebalinden kurtulamayız. Ve açık konuşuyorum, aldığımız ücreti de kendimize helal kılamayız. Yani grup başkanlarımızın müsaadesi olmadan yurt dışında bazı görevlendirmeler olmadan arkadaşlarımızın Salı - Çarşamba - Perşembe fevkalade bir şey olmadıktan sonra üç gün Meclis’teki çalışmalarda bulunmamız lazım. E şimdi bir bütçe dönemine giriyoruz. Bu dönemde sürekli olarak malum komisyon çalışmaları var. Ondan sonra parlamentoda takvimler olacak. Eğer iktidar partisi olarak biz Cumhur İttifakı olarak yerimizi almazsak bunun izahı olmaz. Bunu harfiyen yerine getirmemiz lazım.

TÜRK BİR KAVMİN DEĞİL, MEDENİYETİN ADIDIR

Geçmişte bizi kendi içimize hapsettirerek, kavga ettirerek, hem medeniyet hem tarih misyonumuzdan uzak tuttular. Milletimizi yeniden kadim geçmişiyle buluşturmayı biz başardık. Artık hiç kimse Türkiye deyince Edirne ile Kars, Sinop ile Hatay arasında sınırlı coğrafyayı anlamıyor. Ecdadımızın asırlar boyunca üç kıta, yedi iklimi yönettiği Topkapı Sarayı'nda "Bütün mazlumlar ona sığınır" yazıyor. Kapısı çalınacak yer Topkapı. Bu söz medeniyet ve tarihimizin en sarih ifadesi. Bizim ecdadımız asırlarca idaresi ve nüfuzu altında kalan bütün mazlumlar ona sığınır anlayışıyla yönetmiştir. İspanya'daki Yahudilerden, Afrika'daki gariplere kadar herkes buraya sığınmıştır. İstiklal Harbimizi verirken bu coğrafyanın tamamından maddi ve manevi destek aldık. Türk dendiğinde insanların gözlerinde bir sevgi, saygı, muhabbet ışıltısı görürsünüz. Hatta, bu coğrafyaların elimizden çıktığı dönemde husumet besleyenler şimdi muhabbet besliyor. Türk bir kavmin değil, bir medeniyetin adıdır. Bugün, bu büyük medeniyeti yeniden ayağa kaldırmanın çabası içindeyiz. 

BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatımızla bir kez daha gördük ki karşımızdakiler bir iki asır önce ne hissediyorsa onu hissediyor. Görünüşte ne kadar medeni, zengin, gelişmiş olursa olsun, içlerindeki ilkelliği ortaya koyuyorlar. Değişen bir şey yok. Barış Pınarı Harekatı başladığından beri Avrupa'da terör örgütü mensupları tarafından 700'e yakın eylem gerçekleştirildi. Bunların çoğu NATO'da bizimle beraber. AB'de bizim muhatabımız. Bunlara rağmen bu eylemler bu ülkelerde düzenleniyor. Ses var mı, yok! Bu eylemlerde 79'u doğrudan bayrağımıza, misyonlarımıza, camilerimize, derneklerimize veya vatandaşlarımıza yönelik şiddet içeriyor. 36 insanımız yaralandı. Pek çok bina, araç, işyeri zarar gördü.

AVRUPA'DA TERÖRÜ DESTEKLEYEN ÜLKELERE SESLENİYORUM...

Terör örgütü yandaşları bu sadırlarını Avrupa devletlerinin himayesinde gerçekleştiriyor. Türkiye lehine en küçük bir söz ve davranışa izin vermeyenler, PKK'nın sembollerinin sokaklarında dolaştırılması için her türlü kolaylığı gösteriyor. Buradan bir kez daha Avrupa başta olmak üzere terör örgütlerini destekleyen ülkelere sesleniyorum... Yanlış yapıyorsunuz. Bugün beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracaktır. Yaptığınız yanlışı elbet anlayacaksınız. Sarı yelekliler var ya bütün ülkelerde olacak. Gelin yol yakınken bu yanlıştan dönün. Uçağa içi silah dolu çantalarla binen teröristlere göz yumduğunuzu biliyoruz.  Bunlar sadece sömürmeyi bilir. Kendi vatandaşınız olan teröristleri almamak için kıvranıyorsunuz. Biz yaşadığımız coğrafyada bin yıldır kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Ama bunlarda bunu yapacak irade yok.

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