06 Aralık 2019 Cuma 16:23:05 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 16:23:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ve AB İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 55 dakika süren kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu.
Schinas'ın heyetinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de yer aldı.
(AA)
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