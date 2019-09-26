İstanbul depremi sonrası Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay'dan önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da yaşanan depreme ilişkin Valilikte açıklamalarda bulundu.

Oktay, "İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili, bina çatlakları vesaire de dahil, 172 ihbar almış durumdayız. (Silivri Devlet Hastanesi) Uzmanlarımızın bize raporladığı, binanın kullanılabilir ve afete dayanıklı olduğu şeklinde." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ayrıca, "İstanbul'da yarın okullarımız açık olacaktır." dedi.

İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili açıklamayı Cumhurbaşkanı Danışmanı Fuat Oktay yaptı. Yaptığı açıklamaya göre okulların tatil olmasına etkili olabilecek bir durum olmadığı bundan dolayı okulların İstanbul'da yarın da eğitime devam edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İstanbul'da okullarda tatil isteyecek bir durum yok.