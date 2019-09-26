  • Bist 100
    101940
  • Dolar
    5,6620
  • Euro
    6,1963
  • Altın
    274,8150
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Vatandaşlara "riskli yapı tespiti" imkanı Vatandaşlara "riskli yapı tespiti" imkanı
İstanbul depremi sonrası Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay'dan önemli açıklama İstanbul depremi sonrası Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay'dan önemli açıklama
Deprem sonrası sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlara dikkat! Deprem sonrası sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlara dikkat!
Trump'ın üzerindeki 'Ukrayna' baskısı artıyor Trump'ın üzerindeki 'Ukrayna' baskısı artıyor
Emine Erdoğan: Çocuk yaşta evlilik en büyük şiddettir Emine Erdoğan: Çocuk yaşta evlilik en büyük şiddettir
Balat'ta depremde hasar gören binalarda yıkım başladı Balat'ta depremde hasar gören binalarda yıkım başladı
Rusya Suriye'deki hava üssünün kapasitesini artırdı Rusya Suriye'deki hava üssünün kapasitesini artırdı
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımızın BM konuşması büyük bir alaka ile takip edildi TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımızın BM konuşması büyük bir alaka ile takip edildi
Türk Kızılaydan Pakistanlı depremzedelere yardım eli Türk Kızılaydan Pakistanlı depremzedelere yardım eli
Trump, Ukrayna iddialarını 'büyük bir uydurma' olarak niteledi Trump, Ukrayna iddialarını 'büyük bir uydurma' olarak niteledi
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Açıklama geldi İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Açıklama geldi
Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama
Kuşburnu çayı böbrekleri korur Kuşburnu çayı böbrekleri korur
Hastalıksavar altın süt Hastalıksavar altın süt
Lamont Boyd: Mevcut tüketim düzeyiyle İngiltere'nin karbon hedefine ulaşılamaz Lamont Boyd: Mevcut tüketim düzeyiyle İngiltere'nin karbon hedefine ulaşılamaz
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı
MB - Döviz mevduatı bir haftada 1.2 milyar dolar arttı MB - Döviz mevduatı bir haftada 1.2 milyar dolar arttı
Fernando'dan Galatasaraylıları üzen açıklama Fernando'dan Galatasaraylıları üzen açıklama
Enerji Bakanı Dönmez’den deprem açıklaması: Kesintiye uğrayan 22 trafodan 12 tanesini tekrar devreye sokuldu Enerji Bakanı Dönmez’den deprem açıklaması: Kesintiye uğrayan 22 trafodan 12 tanesini tekrar devreye sokuldu
Islam Slimani Fransa'da zirvede Islam Slimani Fransa'da zirvede
Bakanlıktan TCDD ihalesi açıklaması Bakanlıktan TCDD ihalesi açıklaması
Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek
Barcelona'nın Griezmann cezası belli oldu Barcelona'nın Griezmann cezası belli oldu
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu: Yüzde 1'in altındaki kredi faiz oranları talebi hareketlendirecek sınırdır OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu: Yüzde 1'in altındaki kredi faiz oranları talebi hareketlendirecek sınırdır

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Eylül 2019 Perşembe 20:06:30 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 20:36:21

İstanbul depremi sonrası Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay'dan önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Danışmanı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Oktay, "İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili, bina çatlakları vesaire de dahil, 172 ihbar almış durumdayız. (Silivri Devlet Hastanesi) Uzmanlarımızın bize raporladığı, binanın kullanılabilir ve afete dayanıklı olduğu şeklinde." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da yaşanan depreme ilişkin Valilikte açıklamalarda bulundu.

Oktay, "İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili, bina çatlakları vesaire de dahil, 172 ihbar almış durumdayız. (Silivri Devlet Hastanesi) Uzmanlarımızın bize raporladığı, binanın kullanılabilir ve afete dayanıklı olduğu şeklinde." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ayrıca, "İstanbul'da yarın okullarımız açık olacaktır." dedi.

İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili açıklamayı Cumhurbaşkanı Danışmanı Fuat Oktay yaptı. Yaptığı açıklamaya göre okulların tatil olmasına etkili olabilecek bir durum olmadığı bundan dolayı okulların İstanbul'da yarın da eğitime devam edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İstanbul'da okullarda tatil isteyecek bir durum yok.

 

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ