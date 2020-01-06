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06 Ocak 2020 Pazartesi 10:46:10 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:47:15

Çukur yeni bölüm bugün var mı? 6 Ocak Çukur yeni bölüm var mı?

Çukur yeni bölüm bugün var mı? 6 Ocak Çukur yeni bölüm var mı? sorularının yanıtı tüm Çukur dizisi hayranları tarafından merak ediliyor. Her hafta Pazartesi günü Show Tv ekranlarında yeni bölümü yayınlanan Çukur'un yeni bölümünün bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Necip Memili gibi isimlerin paylaştığı dizi yılbaşı arası verdi. Peki, Çukur yeni bölüm bugün var mı? 6 Ocak Çukur yeni bölüm var mı? sorularının yanıtı haberimizde..

Her hafta Pazartesi günü Show Tv ekranlarında yeni bölümü yayınlanan Çukur'un yeni bölümünün bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Çukur hayranları arama motorlarında "Çukur yeni bölüm bugün var mı? 6 Ocak Çukur yeni bölüm var mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Necip Memili gibi isimlerin paylaştığı dizi en son 82. bölümü ile ekranlara geldi. Peki, Çukur 83. yeni bölüm bugün var mı? yanıtı haberimizde..

ÇUKUR YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Çukur'un yeni bölümü bugün yok. Dizi yılbaşı haftası olduğu için tatile girdi. Çukur yeni bölümün 13 Ocak Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. 

ÇUKUR 82. BÖLÜM ÖZETİ

Mahsun’un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç’ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun’u affedip affetmeyeceği merak konusu olacak. Cumali kendine geldikten sonra karşılaşacağı tehlikede yanında yine Damla’yı bulacak. Vartolu Almanya’daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu şeyi sonunda elde edecek. Karaca ve Azer’in kapışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Azer’in eli kolu bağlıyken ipleri eline alan Efsun harekete geçecek. Ancak Koçovalılar, Efsun’un bu adımına cesur bir hamleyle karşılık verecek. Karşısında duran herkesi Çukur’un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulacak.

ÇUKUR KONUSU 

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir? 

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