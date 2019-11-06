Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan kavgası: Yeni görevini tebrik etmiyorum

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilen Ahmet Hakan ile ilgili olarak bir kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Ünlü, şunları kaydetti:

“Ahmet Hakan'ın yeni görevini tebrîk etmiyorum. Ömrü bana iftirâyla geçmiş bir kişi gazetecilik mesleğinde ulaşılabilecek zirve noktaya ulaştıysa bunun hakkında şâirin şu dizeleriyle teferrüste bulunuyorum;

Bir iş tamamlanınca noksanlığı yanaşır, Tamâm oldu denince zevâlini bekle.”



