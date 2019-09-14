Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'na zehir zemberek sözler

Cübbeli Ahmet Hoca, bu haftaki cuma gecesi sohbetinde "proje başkan" olarak tanımladığı Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Ben İslamcı değilim ben Müslümanım" sözü hakkında çok sert ifadeler kullandı.

"BEYAZ SAKALINDAN UTAN BE KAÇ YAŞINA GELMİŞSİN"

Sohbetinde asıl değerin Ehl-i Sünnet olduğunu vurgulayan Cübbeli Ahmet Hoca "Yani İslam'ın devlet şuuru yok, İslamIn hükmü yok. İslamcı ne demek; İslam'ın değerlerine sahip çıkıp sonra onların tatbiki için malını canını feda edebilen demektir. İstirmarcı değilim dersen o başka. İnsancı değilim demek ne kadar abesse İslamcı değilim demek de o kadar abestir. Peşinden ne diyor 'Cincilerle, kefencilerle, kefen satanlarla hiç işim yok'. beyaz sakalandan utan be kaç yaşına gelmiştin. Cincilerle işim yok diyorsun en yakın aile ferdin Ali Kalkancı'dan feyz alırken çıt çıkartmıyorsun. Sen desene ki 'Ehl-i Sünnet adamlarla işim yok" ifadelerini kullandı.

"ERBAKAN HOCA'YLA ALAKALARI KALMAMIŞ ZERRE KADAR"

Cübbeli Ahmet Hoca, Saadet'te "Erbakan Hoca" anlayışının olmağının altını çizerek "Bundan evvelki başkan ne diyor Allah Allah.. Erbakan Hoca'yla alakaları kalmamış zerre kadar. 'Bu saatten sonra Kur'an Sünnet bilmem ne bunlarla uğraşmamak lazım" diyor. Bunlar Erbakan Hoca ölür ölmez aleyhine toplantılar yaptılar Bursa'da. Müslümanlar hala aldanıyor Saadetçiyiz de Saadetçiyiz de.." dedi.