Cübbeli Ahmet Hoca’dan muhteşem yorum: Zebaniler de sana kayacak!

Kartepe ile İzmit Umuttepe arasında sefer yapan belediye halk otobüsünde geçen gün, Üniversite öğrencisi N.Y.'nin iddiasına göre, karşısına oturan yaşlı bir kişinin "Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor" demesi toplumda büyük tepki çekti.

Cübbeli Ahmet Hoca: Bu hacı amca çok terbiyesizlik etmiş

Halk otobüsünde yaşanan tacizle ilgili sert tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca "Açık Kızcağıza “Kalk Oradan Gözüm Kayıyor” Diyen Hacı Amca, Zebâniler de Sana Kayacak! Yanıma oturma denmez 'ben istemiyorum açık kadın yanımda' sen kalk kadın otursun terbiyesiz niye kadını kaldırıyorsun. Gözüm sana kayıyor diyor elalemin karısına kızına avretine avradına sana ne lan. Sana var ya zebaniler bi kayacak ama. Allah Nur suresinde diyor ki müminlere söyle 'Gözlerini Yumsunlar' ifadelerini kullandı