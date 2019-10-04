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04 Ekim 2019 Cuma 17:52:51 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 17:58:26

Coşkun Başbuğ: Türkiye terörle mücadelesini ABD’ye karşı yapıyor

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, Türkiye’nin, talepleri yerine getirilmediği gerekçesiyle Suriye’nin kuzeydoğusuna müdahale etme ihtimaline ilişkin sorular üzerine, "Güvenlik mekanizmasını uygulamaya devam ediyoruz. İlerleme kaydetmeye devam ediliyor." dedi. Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye ve ABD arasında yürütülen güvenli bölge konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye’nin terörle mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan Coşkun Başbuğ, terörün kaynağının ABD olduğunu belirterek Türkiye’nin terörle mücadelesinde aslında ABD ile mücadele ettiğini vurguladı. Başbuğ, “Türkiye terörle mücadele ediyor diye lanse ediliyor, dünya bunu öyle biliyor ama Türkiye aslında Amerika ile mücadele ediyor. Çünkü terörün kendisi, kaynağı ABD, terörle mücadeleyi ABD ile mücadele olarak adlandırabiliriz.” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇLERDE ABD’NİN TAKTİĞİ DEĞİŞMEYECEK”

Türkiye’nin güvenli bölge görüşmelerinde öne çıkardığı konunun güvenlik koridoru olduğunu belirten Coşkun Başbuğ, şunları kaydetti:

“Amerika ile şu ana kadar herhangi bir mesafe alamadık. Bu konuyu sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Milli Savunma Bakanı (Hulusi Akar) ve Dışişleri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu) hep dile getirdi, gelişmeler arzu ettiğimiz seviyede değildi. ABD, Türkiye’yi oyalamak adına her şeyi yapıyor. Önümüzdeki günlerde de ABD’nin bu taktiğinin değişeceğine inanmıyorum.”

“ABD’NİN AJANDASI TERÖR, GÖZYAŞI VE KAN ÜZERİNE KURULU”

ABD’nin bölgede terörü yaşatmak adına faaliyet gösterdiğini söyleyen Başbuğ, “Hiçbir maddenin örtüşmediği bir ortamda ABD ile anlaşmamız mümkün değil.” dedi. Türkiye’nin ajandasının bölgede huzura ve desteğe dayalı olduğunu söyleyen Başbuğ, şöyle devam etti:

“ABD’nin (ajandası) ise teröre, kana, gözyaşına dayalı. Ajandalarımız uyuşmuyor. Bu durumda yapacağımız tek iş bölgede kendi birliğimizi, doğru sahada uygulamak. Şu anda bizim yaptığımız da budur, bunu zaten en üst perdeden dile getiriyoruz.”

“TÜRKİYE ÇOK ETKİLİ POLİTİKAYI MASAYA YATIRDI”

Türkiye’nin Suriye politikasında içe döndüğünü sözlerine ekleyen Coşkun Başbuğ, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bu içte yapacağımız iki şey var. Birincisi bölgesinin normalleştirilme süreci, ikincisi ise askeri operasyon. Türkiye bu iki süreci birlikte yürütmeyi tercih etti. Hem askeri operasyonu hem de köy modelini konuşuyoruz. Türkiye çok etkili politikayı masaya yatırdı. Türkiye El-Bab, Azez ve Afrin’de üniversite fakülteleri kurdu. Bunun dışında Fırat’ın doğusunda kirli coğrafya var, önümüzdeki gün ve saatlerde harekâta başlıyoruz. ÖSO kritik bir açıklama yaptı, bunlar tesadüf olaylar değil.”

Kaynak: Aksam.com.tr

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