Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Çorlu-Tekirdağ yolundaki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri gece boyunca çalışma yaptı.

Polis, jandarma ve sağlık ekipleri de tedbir amacıyla bölgede bekletildi.

Yangın, soğutma çalışmaları sonrası tamamen söndürüldü.

AA