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22 Ağustos 2019 Perşembe 10:15:58 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:19:53

Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Çorlu-Tekirdağ yolundaki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri gece boyunca çalışma yaptı.

Polis, jandarma ve sağlık ekipleri de tedbir amacıyla bölgede bekletildi. 

Yangın, soğutma çalışmaları sonrası tamamen söndürüldü. 

AA

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