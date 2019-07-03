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03 Temmuz 2019 10:49 | Çarşamba

Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası davası başladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili asıl kusurlu bulunan TCDD personelleri Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile Çetin Yıldırım'ın 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak'tan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferinin yapıldığı, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Oluşturulan bilirkişi raporunda kazanın, 1900'lü yıllarda yapıldığı değerlendirilen kagir (taş ya da tuğladan) menfez ile rayların arasının sağanak nedeniyle boşalması sonucu meydana geldiği belirtildi. Kazadan 10 gün önce uyarılmasına rağmen gerekli bakım ve kontrolleri yapmadığı gerekçesiyle bakım müdürü, yol bakım onarım şefi, hat bakım onarım memuru ile köprüler şefi olarak çalışan 4 görevli 'asli kusurlu' bulundu. Bilirkişi heyeti, rapora, tren makinistinin seri fren yaparak, uzun sürüklenme mesafesinin önüne geçtiği, meydana gelebilecek kayıpların artmasına engel olduğu ve kazanın şiddetini azalttığı kanaatine varıldığını yazdı.

'ASIL KUSURLU' 4 ŞÜPHELİYE 15 YIL HAPİS İSTEMİ

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bilirkişi raporunda, kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunan, TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak'tan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Gözaltına alınan 4 görevli, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme heyeti, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

SIKI ÖNLEMLER ALINDI

Tren kazasının ilk duruşması Çorlu Adalet Sarayı'nda 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi olarak düzenlenen Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Duruşma öncesinde polis, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden takviye polis ekipleri görevlendirildi. Adliye bahçesi ve girişlerine bariyerler konularak, girenler tek tek aramadan geçirildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları ile yaralı kurtulanlar ve CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi, Adalet Sarayı'na 1 kilometre mesafedeki bir AVM önünde toplanarak, yürüyüş düzenledi. Ellerinde ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan aileler 'Adalet istiyoruz' pankart açtı. 'Adalet istiyoruz' yazılı tişört bulunanların sloganlar eşliğinde yürüyüşleri sırasında çevresinde polis önlem aldı. Adalet Sarayı önüne gelen aileler, burada yaptıkları açıklamada, adalet istediklerini dile getirip, kazada tüm sorumluların yargılanmasını istediklerini dile getirdi.

DHA

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