Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon ne zaman? Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kim?
Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon ne zaman? Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar, yepyeni kadrosuyla Kanal D ekranlarına damga vurdu. Yılmaz Erdoğan'ın öncülüğünde uzun süredir eğitim alan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları, 11 Şubat Pazar günü ilk kez izleyici karşısına çıkmıştı. Haziran'da yayınlanan 18. bölümü ile sezon finali yapan Çok Güzel Hareketler 2 programının yeni sezonu ile ilgili internet aramaları başladı. İşte Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon tarihi..
Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon ne zaman? Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar, yepyeni kadrosuyla Kanal D ekranlarına damga vurdu. Yılmaz Erdoğan'ın öncülüğünde uzun süredir eğitim alan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları, 11 Şubat Pazar günü ilk kez izleyici karşısına çıkmıştı. Haziran'da yayınlanan 18. bölümü ile sezon finali yaptı.
22 kişilik yeni kadrosu ile yeni skeçlerin yazılıp oynandığı Çok Güzel Hareketler 2 izleyicilerden tam not aldı. Öyleki reyting sonuçlarında ilk 10'da yer aldığı görülebiliyor. Çok Güzel Hareketler 2 programının yeni sezonu ile ilgili internet aramaları başladı. Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon tarihi haberimizde yer alıyor.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ SEZON NE ZAMAN?
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle 8 Eylül Pazar Kanal D’de başlayacak.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 OYUNCULARI
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Begüm Çağla Taşkın
Cemile Canyurt
Cihan Talay
Ecem Sena Bayır
Eda Nur Hancı
Engin Demircioğlu
Evliya Aykan
Ezgi Yürekoğlu
Fatih Öztür
Fatma Tezcan
Gözde Şencan
Gürhan Altundaşar
Hamza Yazıcı
Hilmi Deler
Metin Pıhlıs
Ozan Yiğit
Safa Sarı
Sema Özkan
Yasin Çam
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