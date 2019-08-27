Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon ne zaman? Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar, yepyeni kadrosuyla Kanal D ekranlarına damga vurdu. Yılmaz Erdoğan'ın öncülüğünde uzun süredir eğitim alan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları, 11 Şubat Pazar günü ilk kez izleyici karşısına çıkmıştı. Haziran'da yayınlanan 18. bölümü ile sezon finali yaptı.

22 kişilik yeni kadrosu ile yeni skeçlerin yazılıp oynandığı Çok Güzel Hareketler 2 izleyicilerden tam not aldı. Öyleki reyting sonuçlarında ilk 10'da yer aldığı görülebiliyor. Çok Güzel Hareketler 2 programının yeni sezonu ile ilgili internet aramaları başladı. Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon tarihi haberimizde yer alıyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ SEZON NE ZAMAN?

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle 8 Eylül Pazar Kanal D’de başlayacak.



ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 OYUNCULARI

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Sena Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Yürekoğlu

Fatih Öztür

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam