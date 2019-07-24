'Çok daha şiddetli karşılık verilecek'

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine, önceki akşam PKK/PYD tarafından düzenlenen roketli saldırıya tepki gösteren Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye, sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdürecektir” dedi. Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev'in katılımıyla düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, hain saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

GÜÇLÜ EKONOMİK YAPI

Terör örgütünün, Suriye’nin Resulayn kentinden düzenliği roketli saldırıda yaralanan 6 vatandaşa geçmiş olsun dileğinde bulunan Oktay, “Silahlı Kuvvetlerimiz saldırıya anında karşılık verdi. Kararlılıkla bundan sonra da çok daha şiddetli yanıt verecektir” ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında ekonomideki gelişmelere değinen Oktay, Türkiye'nin 17 yılda Başkan Erdoğan liderliğinde uyguladığı kapsamlı ve hedef odaklı politikalar sonucunda sağlam bir ekonomik yapıya kavuştuğuna dikkati çekti. Başkan Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin dünyanın 17'nci, Avrupa'nın ise 6'ncı büyük ekonomisi konumunda olduğunu vurguladı.

GÜVEN ARTIYOR

2002-2018 döneminde ihracatın 4.5 kat artarak, 2018 yılında 168 milyar dolar seviyesine ulaştığını anımsatan Oktay şunları söyledi: “Aynı dönemde toplam dış ticaret hacmimiz ise yaklaşık 5 kat artarak 391 milyar dolar seviyesine yükseldi. Türkiye ekonomisi, ABD ile Çin arasında yaşanan belirsizlikler, Brexit belirsizliği, İran’a uygulanan finansal ve ticari yaptırımlarla küresel ekonomideki istikrarsız toparlanmanın gölgesinde, emin adımlarla ihracatını artırmaya ve dış ticaretini güçlendirmeye devam etmektedir. Tüm bunların sonucu olarak, uluslararası yatırımcıların ülkemize duyduğu güven güçlenerek artmaya devam etmektedir.”

ÖZBEKİSTAN'LA İŞBİRLİĞİ

Özbekistan’ın istihdamına ve ihracatına önemli katkılar sağlayan yatırımcılara yenilerinin eklenmesi ve özellikle turizm, inşaat, tarım, tekstil, dericilik, imalat sektörlerindeki yeni fırsatların değerlendirilmesini hedeflediklerini söyleyen Oktay, şunları kaydetti: “İş insanlarımızın önünü açacak ve yatırımcılara iş yapma kolaylığı sağlayacak ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim.”

Fuat Oktay, ÖzbekistanBaşbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev'in katılımıyla düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı. Ganiyev'le baş başa görüşmenin ardından işbirliği anlaşmaları imzalandı.