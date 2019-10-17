"Coğrafyamızda barış hâkim olsun"

Emine Erdoğan, Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli'nin (TÜRKTAY) düzenlediği, “Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık” programına katıldı. Konuşmasına, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere dualarını göndererek başlayan Emine Erdoğan, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Allah ordumuza zaferler nasip etsin. Bu harekatla inşallah coğrafyamızda barış, huzur ve istikrar hakim güç olsun” temennisinde bulundu.

SENARYOLAR TERSİNE ÇEVRİLECEK

Konuşmasının devamında 'sıfır atık' konusuna değinen Erdoğan, “Bugün yakın geleceğimizle ilgili çizilen felaket senaryolarını tersine çevirmenin bir yolu varsa, o da yeşil ekonomiye geçiştir. Bu noktada en önemli adım, 'sıfır atık' yaklaşımıdır” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, “2019 yılı sonu itibarıyla, 25 bin binada sıfır atık uygulamasına geçme hedefi koymuştuk. Bu hedefimize 2 ay önceden ulaştık. Bu hız, sıfır atık hedeflerimizin geleceği hakkında bir teminat niteliğindedir” diye konuştu.