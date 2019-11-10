Çocuklarını isteyen anneleri tehdit ettiler

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır Anneleri’nin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 68. gününe girdi.

KAVUŞMA ÜMİDİ

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirtti. 1,5 yaşındaki kızı Asmin'i de beraberinde getirdiğini dile getiren Demir, eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Baba Süleyman Aydın da çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'ye tepkisini dile getirdi. “Bunlar resmen çocuklarımızı çalıyorlar” diyen Aydın, “Bizi susturmak istiyorlar. Her gün önümüzü kesip tehdit ediyorlar. Bu tehdit etme amacınız nedir? Koltuğunuzu mu istedik? Sadece sizden çocuğumuzu istedik” dedi.

BURADA OTURMAYIN

Aydın, HDP'lilerin il binası önünde oturmalarını istemediğini dile getirerek, “Gençler size gerekeni yapacaktır” şeklinde tehdit edildiklerini savundu.