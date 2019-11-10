Çocuklarını isteyen anneleri tehdit ettiler
Diyarbakır Anneleri’nin evlat nöbetinde 68. gün geride kaldı. Direnişin büyümesinden rahatsız olan HDP'liler, "Gençler size gerekeni yapacaktır" diyerek aileleri tehdit etti.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır Anneleri’nin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 68. gününe girdi.
KAVUŞMA ÜMİDİ
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirtti. 1,5 yaşındaki kızı Asmin'i de beraberinde getirdiğini dile getiren Demir, eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Baba Süleyman Aydın da çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'ye tepkisini dile getirdi. “Bunlar resmen çocuklarımızı çalıyorlar” diyen Aydın, “Bizi susturmak istiyorlar. Her gün önümüzü kesip tehdit ediyorlar. Bu tehdit etme amacınız nedir? Koltuğunuzu mu istedik? Sadece sizden çocuğumuzu istedik” dedi.
BURADA OTURMAYIN
Aydın, HDP'lilerin il binası önünde oturmalarını istemediğini dile getirerek, “Gençler size gerekeni yapacaktır” şeklinde tehdit edildiklerini savundu.
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