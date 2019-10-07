Çocuklarımızı kardeş katili yaptınız

Diyarbakır Anneleri’nin, PKK’nın siyasi kolu HDP tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle, 3 Eylül’den bu yana il binası önünde yaptıkları oturma eylemi sürüyor. Oturma eyleminde yer alan aileler, dün il binasına giren HDP'lilere, “Evlat katilleri” diye bağırdı. Güvenlik güçlerinin sakinleştirdiği ailelerden, oğlu Vedat için eyleme katılan baba Şehmus Kaya, evladını istediğini belirterek, parti binasına girmeye çalıştı.

YETER ÇEKTİĞİMİZ ZULÜM

Yaşanan arbedede 2 anne sinir krizi geçirdi. Anneler sağlık ekipleri tarafından ambulanslara götürülerek tedavi altına alındı. Anneler, “Çocuklarımız sizin yüzünüzden kardeş katili olacak” diye bağırdı. Eyleme katılan Salih Gökçe, “Oğlum Kürt, sen Kürt, oğlumu dağa götürüyorsun. Yeter çektiğimiz bu zulüm. Bir oğlum askerde, Allah korusun 2 oğlum da birbirini öldürecek” dedi. Gökçe, çocuğunu istediğini dile getirdi. Bu arada sayıları 53’e yükselen Diyarbakır Anneleri’ne destek ziyaretleri de devam ediyor. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralananları tedavi eden Dr. Sezai Çelik’le ,Yeşil Vadi Uluslararası Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup, annelere destek ziyaretinde bulundu.

HEPİMİZİN ORTAK SORUNU

Çelik, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli sorunu, terörün mağduru annelerin başlattığı mücadeleye destek olmak amacıyla geldiklerini söyledi. “Ülkemizin anneleri ağlamasın. O anneleri ağlatanları kınıyoruz, lanetliyoruz” ifadelerini kullanan Çelik, şöyle konuştu: “Burada annelerin gözyaşı var. Annelerin gözündeki ışığın sönmek üzere olduğunu görüyoruz. Bu hepimizin ortak sorunu. Bunun çözümü, cesur yüreklerin bir araya gelmesi ve milletin bu sesi duyması.”