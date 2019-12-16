'Çocuklarımız ya gelecek ya gelecek'

Hacire Ana'nın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.

ANLAMLI DESTEK

Oturma eylemindeki annelerden Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için eylemine devam etti. HDP önünde oturan 58 aile, eylemini 104'üncü günde de sürdürüyor.

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Büyük oğlu Sami Çifçi'nin 21 yaşındayken, terör örgütüne destek vermediği için şehit edildikten sonra kaçırılan diğer oğlu Roşat'a kavuşmak amacıyla, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinden gelip, oturma eylemine katılan Necibe Çifçi, evladını almadan gitmeyeceğini söyledi.