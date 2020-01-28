Çocuk dizisi final mi yapıyor? Çocuk son bölüm izleme linki

Çocuk son bölüm izleme linki internette yoğun olarak araştırılıyor. Çocuk dizisi final mi yapıyor? sorusunun yanıtı merak edilyior. Star Tv ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisi bu akşam ekranlara veda ediyor. Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş gibi isimlerin yer aldığı dizide Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule'nin kucağına verdiği bebeğin herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan'ın oğlunun hikayesi anlatılıyor. Çocuk son bölüm izleme linki haberimiz içerisinde yer alıyor.

ÇOCUK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Çocuk dizisi 28 Ocak akşamı saat 20:00'de yayınlanan 18. bölümü ile ekranlara veda ediyor.

ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule'nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan'ın oğludur..

Şule'nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır. Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe'ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule'nin gözünü karartıp, Efe'den kurtulmak için attığı yanlış bir adım.

Efe'nin gerçek annesi olan Akça'nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan'ın, Akça'yla bir Asiye'nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir..

ÇOCUK DİZİSİ FİNAL ÖZETİ

Efe’nin velayetinin Akça’ya geçmesi hem Hasan’ın evinde hem de köşkte hayatı derinden etkiler. Bir tarafta Ali Kemal, Efesiz bir hayata alışmakta zorlanırken, diğer tarafta Efe kendi anne babasının yanında Ali Kemal için gözyaşı dökmektedir. Hasan meselenin çocuğu almaktan ibaret olmadığını böylece anlar ve bu ona çok ağır gelir. Neyse ki Ali Kemal bu zorlu süreçte Hasan’a destek olmaya niyetlidir. Kardeşlerin arasındaki buzlar hızla erirken Akça’ya göre sorun Ali Kemal’in hâlâ çevrelerinde fazla dolanmasıdır.

Hasan’ın baba yadigarı diye sevip saydığı Tevfik, Rıza’nın memlekete döndüğünü öğrenince hala akıbetinden emin olmadığı Ali hakkında onunla konuşmak ister ve bilmeden taşları yerinden oynatır. Bu hamle domino etkisi yaratarak Hasan ve Rıza’yı büyük hesaplaşmaya kadar taşır.

Finale yaklaşırken, Hasan kendini hayatının dönüm noktasında bulur. Yıllar önce yaptığı gibi öfkesine teslim olup ömrünün en güzel yıllarını hapiste mi geçirecek, yoksa geçmişten dersler çıkarıp onu evde bekleyen oğluna ve sevdiği kadına mı dönecek?