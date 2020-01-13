13 Ocak 2020 Pazartesi 11:37:41 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 11:38:36
İçişleri Bakanı Soylu canlı yayında rahatsızlandı, burnundan kan geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İdlib Yardım Kampanyası basın tanıtım toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında rahatsızlandı. Soylu'nun burnundan kan gelmesi üzerine yayın kesildi.
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre dün Kastamonu’da aşırı soğuğa maruz kalan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun burnu kanadı.
Bakan Soylu’nun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı, rutin programına devam edeceği öğrenildi.
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