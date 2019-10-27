27 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 23:29:00
"Cinayet titizlikle planlandı"
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayetini Suudi Arabistanlı resmi yetkililerin katılımıyla önceden planlanmış bir eylem' olarak niteledi.
Riyad’daki birçok resmi yetkilinin bu özel operasyonun organizasyonunda yer aldığını söyleyen Callamard, “Titizlikle organize edilen ve hazırlanan bir özel operasyon yapıldığını biliyorum. Cinayetin bir planın parçası olduğundan hiç şüphem yok” diye konuştu. Callamard daha önce de “Kaşıkçı cinayeti Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın izni olmadan işlenmiş olamaz” demişti.
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