"Cinayet titizlikle planlandı"

Riyad’daki birçok resmi yetkilinin bu özel operasyonun organizasyonunda yer aldığını söyleyen Callamard, “Titizlikle organize edilen ve hazırlanan bir özel operasyon yapıldığını biliyorum. Cinayetin bir planın parçası olduğundan hiç şüphem yok” diye konuştu. Callamard daha önce de “Kaşıkçı cinayeti Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın izni olmadan işlenmiş olamaz” demişti.