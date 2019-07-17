Nevşehir'de cinayet suçundan 31 yıl hapis suçuyla aranan şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalar sonrasında adam öldürme suçundan hakkında arama kararı bulunan ve 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M.P. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.M.P. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İHA