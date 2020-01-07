Çin Seddi filmi hangi kanalda, saat kaçta? Çin Seddi konusu ne, oyuncular kim? merak ediliyor. Yılbaşı haftası olması nedeni ile diziler tatilde. Bu nedenle kanallarda birbirinden iddialı filmlere yer veriliyor. Cid Seddi de bugün televizyonda yayınlanan filmler arasında yer alıyor. Filmi izlemek isteyenler, film hakkında araştırma yapmaya başladı. Çin Seddi filminin konusunun ne olduğu, ne zaman hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Amerikan yapımı, aksiyon filmi olan Çin Seddi'nin yönetmenliğini Zhang Yimou üstlenmiştir. Matt Damon gibi aktörler ise başroldedir. Film, savaşçıların doğaüstü yaratıklara karşı Çin Seddi'nde yaptığı savaşı anlatır.

ÇİN SEDDİ FİLMİ HANGİ KANALDA?

Çin Seddi filmi bu akşam Star Tv'de saat 20:00'de yayınlanacak.

ÇİN SEDDİ KONUSU NE?

Başrolünde Jason Bourne rolü ile ikonik hale gelen Matt Damon'ın yer aldığı Çin Seddi filmi bir tarihi-fantastik türü örneği.

Çin Seddi dünyanın en büyüleyen ve gizemli yapılarından biridir. Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan bu savunma hattının Moğol ve Türk boylarının saldırısına karşı savunma amacıyla kurulduğu düşünülmektedir. Ancak Yimou imzalı film seddin aslında çok daha güçlü fantastik yaratıklara karşı kurulduğunu iddia ediyor. Matt Damon da günü kurtarmak için savaşan karakterlerden biri olarak öne çıkıyor.

William Garin, İsimsiz Düzen adıyla bilinen seçkin savaşçılardan oluşan gizli bir ordu tarafından esir alınan usta bir okçu ve savaşta yaralanmış bir paralı askerdir. Kale Şehri denilen çok büyük bir askeri ileri karakolda, insanlığı bugüne kadar inşa edilmiş en büyük savunma yapılarından biri olan Çin Seddi’nin üstündeki doğaüstü güçlerden korumak üzere savaşırlar. Garin, dünyamızın harikalarından bir olan Çin Seddi’nin ardındaki sırrı keşfeder.

ÇİN SEDDİ OYUNCULAR KİM?

Yönetmen kotuğunda Parlayan Hançerler ve Altın Çiçeğin Laneti gibi filmleriyle aşina olduğumuz Çinli yönetmen Zhang Yimou otururken, filmin kadrosunda da Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Hanyu Zhang, Eddie Peng, Lu Han, Kenny Lin, Junkai Wang, Zheng Kai, Cheney Chen, Xuan Huang ve Andy Lau yer alıyor.