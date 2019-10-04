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04 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 03:00:51

Çilebüse dönüştü

İstanbullular için metrobüs kullanmak, son günlerde büyük bir işkence halini aldı. Koordinasyon sağlanamaması nedeniyle, duraklarda her gün izdiham yaşanıyor.

Metrobüs duraklarında her sabah yaşanan aşırı yoğunluk İstanbulluları canından bezdirdi. Altunizade ve Avcılar metrobüs duraklarından sonra, dün sabah da Zincirlikuyu metrobüs durağında da büyük yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için metrobüs hattını kullanan vatandaşlar, Zincirlikuyu'daki aktarma noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar sadece turnikelerden geçebilmek için 20 dakika bekledi, durakta adım atacak yer kalmadı.  

ESKİ HALİNE GETİRSİNLER 

Yaşanan aksaklığa önce otobüs arızasını gerekçe gösteren İBB yönetimi, aşırı yoğunluk devam edince “Bağlantılı metro seferleri arttığı için yolcu sayısı arttı” açıklamasını yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun söz konusu yoğunlukla ilgili 'çözeceğiz' sözü vermesine rağmen sorun artarak devam etti. Metrobüse ek seferler konulması da sorunu çözmedi. Sabah ve akşam saatlerinde her zaman yoğunluk yaşandığını söyleyen vatandaşlar “Hiçbir zaman bu kadar çileye dönüşmemişti. Sistemi eski haline getirsinler yeter” sözleriyle tepki gösterdi.  

GÜNLÜK GELİR 450 BİN DOLAR 

Metrobüs sistemi; toplam uzunluğu 52 kilometre ve 37'si Avrupa, 7'si Anadolu Yakası'nda olmak üzere toplam 44 duraktan oluşuyor. Kesintisiz, tek bir yol üzerinde seferlerin gerçekleştiği metrobüste, duraklar arasında sefer gerçekleştiren 8 farklı hat bulunuyor. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattında yolculuk süresi, yaklaşık 83 dakika sürüyor.  Metrobüsün ortalama olarak yapılan bir hesapla günlük cirosu 450 bin dolar (2.5 milyon TL), yıllık bazda ise toplam ciro yaklaşık 170 milyon dolar. 

VATANDAŞ DALGA GEÇTİ

İBB’nin koordinasyon sağlayamaması nedeniyle sabahları metrobüs duraklarında büyük çile çeken vatandaşlar, günlerdir değişen bir şey olmayınca bu durumla dalga geçmeye başladı. Twitter’da #zincirlikuyu hashtag’i altında yüzlerce yorum yapan vatandaşlar, İBB yönetimini eleştirirken mizahı da eksik etmedi. Zincirlikuyu ve diğer yoğunluk yaşanan duraklardan fotoğraflar paylaşan İstanbullular, “Paris dedi Hindistan’a çevirdi”, “Geç kalanlar işten kovulmaya başladı”, “Bir sonraki aşama metrobüs üstünde yolculuk” gibi yorumlar yazdı. 

ÜSTGEÇİT ÜCRETLİ OLDU!

Altunizade durağındaki yoğunluğu önlemeye çalışan İBB yönetimi, skandal bir uygulamaya imza attı. Duraktaki turnikeleri üstgeçidin girişine çekerek yoğunluğu önlemeye çalışan yetkililer, bu seferde üstgeçidi sadece karşıdan karşıya geçmek için kullanacak olanların akbil basmasına neden oldu. 50 metrelik mesafe için metrobüs fiyatlandırması üzerinden akbil basan vatandaşların diğer taraftan çıkarken iade işlemini unutmaması gerekiyor. Aksi takdirde üstgeçidi kullandıkları için ücret ödemiş oluyorlar.

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