Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti
İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisinden istifa etti. Bu istifayla Saadet Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı yarı yarıya düştü.
İslam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "4 Mart 2020 itibarıyla Saadet Partisinden istifa ettim. Düşünülerek verilmiş bir karardır. Kişisel bir hesabım olmadı, bundan sonra da olmayacak. Kırgınlığım yok. Saadet Partisi camiasına içtenlikle şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
İslam'ın istifasının ardından Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti.
Buna göre, Saadet Partisi milletvekili sayısı bire inerken, bağımsız milletvekillerin sayısı 7'ye yükseldi.
AA
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