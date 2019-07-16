Çiğdem Karaaslan: Bundan sonra Türkiye için karanlık bir oyun ortaya koyamayacaklar

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Samsun Müftüsü Veysel Çakı tarafından şehitler için dua edildi.

Törende, darbe girişimi sırasında yaşananların görüntülerinin yer aldığı videolar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı izlendi.

Mehteran gösterisinin ardından İlkadım Belediyesi Halk Müziği Korosu konser verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, üç yıl önceki ruh, inanç ve heyecanla meydanları dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Karaaslan, 15 Temmuz'da şanlı Türk ordusunun içine sızan hainlerin 40 yıldır kurdukları hayali hayata geçirmeye çalıştıklarını belirterek, "Sonra gördük ki yiğitler varmış, kahramanlar varmış. Binlerce yıldır Türkiye'de hep bildiğimiz, hep şükran duyduğumuz, hep dua ettiğimiz aziz kahramanlarımız varmış. Bugün ben 15 Temmuz gecesi kaybettiğimiz 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onları şükran ve minnetle anıyorum. Acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. 2 bin 731 gazimizden Allah razı olsun." dedi.

O akşam meydanlara koşan herkese minnettar olduklarını söyleyen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan 'milletimi meydanlara ve havalimanlarına çağırıyorum, milletin üstünde hiçbir güç tanımıyorum.' dediğinde o meydanlara insan seli olup akanlar var ya... İşte sizler varsınız ya... İşte bizler hepimiz buralardayız ya... Bundan sonra o hain planları akıllarından bile geçiremeyecekler. Bundan sonra Türkiye için karanlık bir oyun ortaya koyamayacaklar. Bundan sonra bizim ve bizim çocuklarımızın ve onların çocuklarının geleceğini hiçbir şekilde tehdit edemeyecekler. Çünkü biz ne kadar büyük bir millet olduğumuzu, ne kadar kocaman bir yüreğe, ne büyük bir imana sahip olduğumuzu bir kez daha 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya kanıtladık. İnşallah Rabbim tekrarını yaşatmasın. İnşallah Rabbim şehitlerimizin emanetini omuzlarımızda yükseltmeyi, en tepeye taşımayı bizlere nasip etsin."

Vali Osman Kaymak da Samsun'un bu gece milli birliğin, demokrasinin, vatanseverliğin en güzel örneğini gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin bugüne kadar birçok badire atlattığını belirten Kaymak, "19 Mayıs 1919'un 100. yılını kutluyoruz. Kurtuluş Mücadelesi devam ediyor. Hainler Türkiye'yi bölmeye, ortadan kaldırmaya, bu amaçtaki niyetlerini sürdürmeye çalışıyorlar. 40 yıldır PKK terörüyle Türkiye'yi bölmeye çalıştılar güçleri yetmedi. Arkasından FETÖ terörü örgütü dini duyguları kullanıp FETÖ'cüler üzerinde Türkiye'yi bölmeye çalıştılar yine bölemediler. Onlara karşı milletin feraseti ortaya konuldu. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara çağırmasıyla millet tehlikeyi gördü." diye konuştu.

Kaymak, darbe girişimi başarı olsaydı Türkiye Devleti'nin olmayacağını, Suriye, Libya ve Irak'ın yaşadıklarının yaşanacağını dile getirdi.

Törene, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(AA)