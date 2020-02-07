07 Şubat 2020 Cuma 14:24:42 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 14:25:38
Çığ şehitlerine veda! Başkan Erdoğan törene katılıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van'daki çığ faciasında şehit düşen Uzman Çavuş Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
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- Çığ şehitlerine veda! Başkan Erdoğan törene katılıyor
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