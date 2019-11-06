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06 Kasım 2019 Çarşamba 16:40:11 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 16:42:59

Cici Babam konusu nedir, oyuncuları kimler? Cici Babam hangi kanalda?

Cici Babam konusu nedir, oyuncuları kimler? Cici Babam hangi kanalda? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2018 yılı yapımı olan Cici Babam filmi bu akşam ilk kez televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Cici Babam filminin yönetmen koltuğunda Meltem Bozoflu oturuyor. Başrollerinde Güldür Güldür ekibinin sevilen isimlerinden Onur Atilla, Özgün Aydın, Onur Buldu gibi oyuncuların bulunduğu film izleyenlerine keyifli anlar yaşatacak. Cici Babam filmi ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

Cici Babam filmi bu akşam TV'de ilk kez izleyicileri ile buluşuyor. Cici Babam konusu nedir, oyuncuları kimler? Cici Babam hangi kanalda? sorularının yanıtı merak ediliyor. Cici Babam filminin yönetmen koltuğunda Meltem Bozoflu oturuyor. Filmi izlemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler filmin hangi kanalda yayınlandığını öğrenmek istiyor. Başrollerinde Güldür Güldür ekibinin sevilen isimlerinden Onur Atilla, Özgün Aydın, Onur Buldu gibi oyuncuların bulunduğu Cici Babam filmi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

 
 
CİCİ BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR? 

Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?
 
CİCİ BABAM OYUNCULARI KİMLER? 

Meltem Bozoflu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu “Cici Babam”ın oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Derya Karadaş, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğlu gibi isimler yer alıyor.

CİCİ BABAM HANGİ KANALDA?

Show TV’de 20:00’de Cici Babam filmi ekrana gelecek.

CİCİ BABAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, büyük bölümü Köyceğiz'de olmak üzere Muğla'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.

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