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01 Aralık 2019 Pazar 19:55:07 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 19:56:23

Cibuti'yi sel felaketinden koruyacak baraj Türkiye'den

Ambouli Dostluk Barajı, Cibuti nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı başkent Cibuti'nin taşkınlardan korunması amacıyla Türkiye tarafından hibe olarak inşa edildi.

Cibuti Tarım, Su, Balıkçılık, Hayvancılık ve Deniz Kaynakları Bakanı Ahmed Muhammed Awaleh, "Ambouli Dostluk Barajı'nı yapanlara duacı olmalıyız. Çünkü barajın yapımı zamanında bitmeseydi, büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kalacaktık." dedi.

Türkiye ve Cibuti arasındaki mevcut dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve su alanında iş birliğinin geliştirmesi için yapılan Ambouli Dostluk Barajı'nın, kısa süre içinde faaliyete geçmesiyle bölgedeki insanlara içme ve kullanma suyu da temin edilecek.

Cibuti Tarım, Su, Balıkçılık, Hayvancılık ve Deniz Kaynakları Bakanı Awaleh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ambouli Dostluk Barajı'na ilişkin polemikler yapıldı, söylentiler yayıldı fakat şurası bir gerçek; Türkiye Cumhuriyeti'nin teknolojik dehası sayesinde bugün bu baraj tamamlandı. Bunu gerçekleştiren Türkiye, binlerce barajı yapan bir ülke." dedi.

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Awaleh, "Baraj, bizim için tarihi önem taşıyor. Cibuti'ye iki yıldakine eşit miktarda yağış bir günde yağdı. Belki de tarihimizdeki en büyük sel felaketinden kurtulmuş olduk. Barajı yapanlara duacı olmalıyız. Ambouli Dostluk Barajı zamanında bitmeseydi, büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kalacaktık." diye konuştu.

Sel nedeniyle iki kez zarar gördü

Ambouli Dostluk Barajı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Türkiye ve Cibuti arasındaki mevcut dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve su alanında iş birliğinin geliştirmesi kapsamında yapıldı.

Ankara'da 13 Mayıs 2014'te Türkiye ve Cibuti arasında "Su Alanında İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

Anlaşma kapsamında Cibuti nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı başkent Cibuti'yi taşkınlardan korumak amacıyla Ambouli Nehri üzerinde baraj yapımına mutabık kalındı.

Bu doğrultuda projelendirilen Ambouli Dostluk Barajı'nın inşası için hibe anlaşması iki ülke arasında 24 Temmuz 2016'da imzalandı.

Temelden 71 metre yükseklikte ve 16 milyon avro bedelle inşa edilen barajın, 24 Nisan 2017'de yer teslimi yapıldı ve kazı çalışmalarına başlandı.

Barajın inşaatı, geçen yıl yapım aşamasında sel nedeniyle iki kez zarar gördü. Bu nedenle 450 bin metreküp gövde dolgusu tekrar yapılmak zorunda kalındı.

Türk ve yerel işçilerin çalıştığı barajın gövde dolgusu, yoğun çalışmaların ardından 3 Haziran'da tamamlanarak mutlu sona ulaşıldı.

Ağustos ayında su tutulmaya başlanılan barajda, düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Şentop'tan Ambouli Dostluk Barajı'na ziyaret

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da 29 Kasım Cuma günü Ambouli Dostluk Barajı'nı, Cibuti temasları kapsamında ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma Uluova İnşaat ve Makine Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Özbulut ile Genel Müdür Mahmut Özbulut'tan baraja ilişkin bilgi alan Şentop'a, barajın maketi takdim edildi.

TBMM Başkanı Şentop'a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Şeyhmus Dinçel, AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve Türkiye-Cibuti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Oya Eronat, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu eşlik etti. 

(AA)

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