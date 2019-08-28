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28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:50:21 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:53:05

"CHP'nin terör örgütünün açıklamalarına bağlı siyaset yaptığını görmek üzüntü verici"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan; "HDP'nin terör örgütünden bağımsız olmadığını, onlardan aldığı desteği hiçbir zaman inkar etmediklerini biliyoruz. HDP ile ittifak yapan CHP'nin de bugün yine terör örgütünün açıklamalarına bağlı olarak siyaset yaptığını görmek hakikaten Türkiye açısından üzüntü vericidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "HDP'nin terör örgütünden bağımsız olmadığını, onlardan aldığı desteği hiçbir zaman inkar etmediklerini biliyoruz. HDP ile ittifak yapan CHP'nin de bugün yine terör örgütünün açıklamalarına bağlı olarak siyaset yaptığını görmek hakikaten Türkiye açısından üzüntü vericidir." dedi.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda  düzenlenen AK Parti İlkadım İlçe Danışma Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde meydana gelen orman yangınlarının Türkiye'yi derinden üzdüğünü söyledi.

Yangınlarda devletin bütün imkanlarının seferber edilmesine rağmen muhalefet partisinin provokatif açıklamalar yaptığını belirten Karaslan, "Orman yangınları ile ilgili devletin tüm imkanları alana, bölgeye seferber edilirken muhalefet cephesinden geç müdahale edildiği ya da yeterince müdahale edilmediği noktasında algı operasyonu başlatıldı. Bu, kesinlikle doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün imkanları, ilgili tüm kurumlarımızın ve bakanlıklarımızın ekipleri bölgedeydi. Yangını söndürmek ve müdahale etmek için oradaydı." ifadelerini kullandı.

Normalde yangına müdahalenin 18 dakika gibi bir ortalama ile hesaplanırken Türkiye'de ekiplerin bu müdahaleyi 12 dakikaya indirdiğine işaret eden Karaaslan, termal kameralarla, Türkiye'de ilk kez gece uçuşlarıyla yangını söndürebilme kabiliyetinden bahsedildiğini anlattı.

Türkiye'de özellikle çevre meseleleri konusunda CHP'nin başını çektiği çokça hadise yaşandığını dile getiren Karaaslan, AK Parti olarak millet için siyaseti samimiyetle yaptıklarını vurguladı.

Sosyal medya üzerinden Türkiye'de gerçekleşmemiş birtakım fotoğrafları göstermek suretiyle yangınların siyasete malzeme haline getirilmeye çalışıldığına dikkati çeken Karaaslan, şöyle devam etti:

"Fakat bu mümkün olmadı ama özellikle çok daha dikkati çekici bir şey oldu. Son birkaç gün içinde PKK terör örgütünün yangınları üstlendiğine dair yaptığı açıklamadan sonra CHP'nin yangınlarla ilgili bütün tavrı değişti. Bir sessizlik hakim oldu. Terörle mücadele noktasında hem sınırlarımızın içinde hem sınırlarımızın ötesinde çok kararlı ve kesintisiz bir mücadele veriyoruz. Bunun en büyük faydası tabii ki terör örgütünün güç kaybetmesidir. Bu gücü kaybeden terör örgütü bugünlerde bir takım provokatif eylemlerle örgütlerini tekrar aktive etmeye çalışmakta ama bu, tabii ki bu mümkün olmayacak."

Karaaslan, o bölgeyi Türkiye gündemine getirme konusunda muhalefetin mahir olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarıyla hepimizin ciğerleri yanarken bunu provokatif bir söylemle dile getirdiler ama arkasından PKK'nın üstelenmesiyle bir anda tepkisini sıfıra indirme noktasında sanırım durup düşünmeleri gereken çok önemli bir husus var.  Biz zaten HDP'nin terör örgütünden bağımsız olmadığını, onlardan aldığı desteği hiçbir zaman inkar etmediklerini biliyoruz. HDP ile ittifak yapan CHP'nin de bugün yine terör örgütünün açıklamalarına bağlı olarak siyaset yaptığını görmek hakikaten Türkiye açısından üzüntü vericidir."

(AA)

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