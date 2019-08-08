CHP'nin skandalına tepkiler büyüyor: 1.5 dakika mülakat mı olur?

Kırklareli'ne bağlı CHP'li Lüleburgaz Belediyesi'ndeki torpil skandalına tepkiler artıyor. Mülakatları yapan ve personel alımından sorumlu olan belediye başkan yardımcısı Leyla Güncer'in istifasını isteyen Lüleburgazlılar, yaşanan skandallara sessiz kalan belediye başkanı Murat Gerenli'ye de tepkili.

Skandal, CHP sıralarından Lüleburgaz Belediye Meclis Üyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olan avukat İsmail Yurdatapan'ın 39 yaşındaki oğlu Ali Özgür Yurdatapan'ı liyakate dayalı olmaksızın 228 kişinin hakkına girerek işe aldırmasıyla patlamıştı. Sabah'ın haberine göre; CHP'li ilçe yönetimi toplu istifa etmişti. İstifaların ardından ilçe yönetimi düştü.

Başkan Murat Gerenli, CHP Lüleburgaz Gençlik Kolları Başkanı Tansel Göktaş ile...​

İşte tepkiler:

Elenenlerden Hakan Istırman: Mülakat 1.5 dakika sürdü. Kazanan CHP Lüleburgaz Gençlik Kolları Başkanı'ydı. Acaba bu arkadaş 1.5 dakikada kendini nasıl tanıttı?

Elenenlerden Mehmet Suer: Burası küçük bir ilçe olduğu için herkes herkesi tanıyor. İşe alınanların hepsi kendi çevreleri.

Önceki dönem elenenlerden Mehmet İşler: İki üniversite bitirdim. Diplomalarım haricinde kepçe operatörlüğünden tutun da bahçe düzenleme peyzaj sertifikalarına kadar 9 ayrı sertifikam var. Ayrıca KPSS puanım da var. Daha önce belediye sınav yapardı ve ben en yüksek puanı alan ikinci kişiydim. Üç kere mülakata çağırıldım. Hepsinde de gerekçe gösterilmeksizin elendim. Bu usulsüzlük her şeyi ortaya çıkardı.