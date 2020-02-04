CHP'nin 'Marmaray’ı Bülent Ecevit yaptı' skandalından sonra bir benzeri daha yaşandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, 12 Mart 2019'ta hizmete giren Marmaray'ı eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in yaptığını savunmuş, Özkan'ın açıklamaları alay konusu olmuştu.

YALAN RÜZGARI MİLLET BAHÇELERİYLE SÜRDÜ

CHP'de yalan bayrağını bu kez 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi devraldı. Yedekçi, katıldığı bir televizyon programında "Sayın Cumhurbaşkanının millet bahçeleri olarak açıkladığı proje bizim mimar milletvekilimizin projesinden alıntıdır. Telefon konuşmalarımız dinlenerek alınmıştır" dedi.

STÜDYODA KAHKAHALAR YÜKSELDİ

CHP'li Gülay Yedekçi'nin bu açıklamasını stüdyodaki katılımcılar gülerek karşıladı. Programın bir diğer katılımcısı Dr. Enes Bayraklı, söz konusu iddiaya "Hükümetin kaç tane millet bahçesi projesi var siz biliyor musunuz?" şeklinde yanıtladı.