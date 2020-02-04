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04 Şubat 2020 Salı 11:03:40 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 11:34:18

CHP'nin 'Marmaray’ı Bülent Ecevit yaptı' skandalından sonra bir benzeri daha yaşandı

CHP’li Tuncay Özkan’ın "Marmaray’ı Bülent Ecevit yaptı" skandalında sonra bir benzerini de CHP 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi Millet Bahçelleri ile yaptı. Projenin kendilerine ait olduğunu iddia eden Yedekçi, "Telefon konuşmalarımız dinlenerek alınmıştır" dedi, stüdyoda kahkahalar yükseldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, 12 Mart 2019'ta hizmete giren Marmaray'ı eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in yaptığını savunmuş, Özkan'ın açıklamaları alay konusu olmuştu.

YALAN RÜZGARI MİLLET BAHÇELERİYLE SÜRDÜ

CHP'de yalan bayrağını bu kez 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi devraldı. Yedekçi, katıldığı bir televizyon programında "Sayın Cumhurbaşkanının millet bahçeleri olarak açıkladığı proje bizim mimar milletvekilimizin projesinden alıntıdır. Telefon konuşmalarımız dinlenerek alınmıştır" dedi.

STÜDYODA KAHKAHALAR YÜKSELDİ

CHP'li Gülay Yedekçi'nin bu açıklamasını stüdyodaki katılımcılar gülerek karşıladı. Programın bir diğer katılımcısı Dr. Enes Bayraklı, söz konusu iddiaya "Hükümetin kaç tane millet bahçesi projesi var siz biliyor musunuz?" şeklinde yanıtladı.

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