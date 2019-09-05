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05 Eylül 2019 Perşembe 15:36:47 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:45:03

CHP'nin lügatında kaybetmek yok! Yerel seçimlerde Sultanbeyli adayı olan ve yüzde 44 fark yiyen Ayhan Koç Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Mezarlıklar Daire Başkanlığına Dr. Ayhan Koç getirildi. Ayhan Koç, yerel seçimlerde CHP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı olmuş, rakibinden yüzde 44 fark yemişti

İstanbul'un CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir atama daha yaptı. CHP'nin yerel seçimlerde Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı olan Dr. Ayhan Koç'u Mezarlıklar Daire Başkanı olarak atadı.

44 PUAN FARK YİYEN İSMİ ATADI

Geçtiğimiz gün, Bayrampaşa Belediye Başkanlığı seçimlerinde kaybeden CHP'li Remzi Albayrak'ın İtfaiye Daire Başkanı olmasının ardından; Sultanbeyli'de seçimi yüzde 44 farkla kaybeden Dr. Ayhan Koç da İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na atandı.


AYHAN KOÇ KİMDİR?

1965 Erzurum Horasan doğumlu olan Koç, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1994 yılında Horasan'da doktorluk görevine başladı. Yaklaşık 5 yıl burada görev yaptı. 1999 yılında Sultanbeyli Devlet Hastanesine tayin oldu. 2007 yılında devlet memurluğundan istifa ederek Sultanbeyli'de özel bir hastanede göreve başladı. 2014 yılına kadar burada görevine devam etti. 2009 ve 2014 yıllarında Sultanbeyli Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. 2014-2016 arası Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise CHP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı oldu.

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