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31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:14:24 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:55:59

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yakınlarına büyük kıyak

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 6 yardımcısını ilçe belediyelerinde göstermelik olarak işe soktuğu ortaya çıktı. İşe bile uğramadan 5-8 bin lira arası maaşlarını alan bankamatik yandaşlığı’ CHP’li belediyelerde art arda patlak veren eşe dosta iş’ rezaletinin son halkası...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına "Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız" şeklinde uyarıda bulundu ama CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 6 yardımcısını CHP'li ilçe belediyelerde göstermelik işlere yerleştirdi. 

CHP İstanbul İl Başkan yardımcıları İlayda Çağla Koçoğlu, Bahar Çetinkaya ve Mert Bahçetepe'nin Kadıköy Belediyesi'ne ait KASDAŞ'ta; CHP İstanbul İl Başkan yardımcıları Nurten Aksüt veGürsel Yeter'in Beşiktaş Belediyesi'ne ait BELTAŞ'ta; CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nejla Kayabaşı'nın Maltepe Belediyesi'ne ait MATAŞ'ta bankamatik memuru olduğu ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılarının; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarında belediye şirketlerinde çalışan olarak görüldükleri ancak söz konusu kişilerin ofise dahi gitmeden 5 ila 8 bin lira arasında maaş aldıkları ifade ediliyor.

İLAYDA ÇAĞLA KOÇOĞLU: CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne ait Kasdaş Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Çevre Temizliği Otopark Hizmetleri İnşaat Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bankamatik memur... SSK kayıtlarına göre; Koçoğlu, 2019 Mart'ta KASDAŞ'ta işe başlamış ve Kadıköy Belediye Başkanı seçilen Şerdil Dara Odabaşı tarafından işe alınmış. Koçoğlu'nun KASDAŞ'a uğramadan 6 bin TL maaş aldığı ifade ediliyor.Koçoğlu görev yeri Kadıköy'de olmasına rağmen Saraçhane'de İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'yla sık sık görülüyor.

BAHAR ÇETİNKAYA: Kasdaş Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Çevre Temizliği Otopark Hizmetleri İnşaat Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.'de çalışan olarak görülüyor. Çetinkaya, CHP'li Aykurt Nuhoğlu'nun Kadıköy Belediye Başkanı olduğu dönemde KASDAŞ'ta işe başlamış. Nisan 2018'te KASDAŞ'a giren Çetinkaya, işe uğramadan maaş alıyor.

MERT BAHÇETEPE: KASDAŞ Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Çevre Temizliği Otopark Hizmetleri İnşaat Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.'de sözde çalışan. O da Odabaşı tarafından işe alınmış. Ancak işe uğramadan maaş alıyor.

NURTEN AKSÜT: CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne ait Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik San. ve Tic. A.Ş.'de çalışan. SSK kayıtlarına göre; Ekim 2018'de BELTAŞ'ta büro işçisi olarak işe başladığı görülüyor. Aksüt'ün, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yerine gelen Tahir Doğaç döneminde işe alındığı öğrenildi.


GÜRSEL YETER: CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne ait Personel Hizmetleri Anonim Şirketi'nde Nisan 2018'den bu yana büro işçisi olarak görülüyor ancak işe gitmeden maaş alıyor.

 NEJLA KAYABAŞI: CHP'li Maltepe Belediyesi'ne ait Maltepe Sağlık, Turizm, Eğitim, Otopark, Temizlik ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde büro işçisi olarak görülüyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç döneminde Kasım 2018'de işe alındığı görülüyor. Ancak o da büroya uğramadan maaş alıyor.

Sabah

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yakınlarına büyük kıyak
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