'CHP'nin heybesi boş'

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun rakamlarla oynayarak kafa karıştırmaya çalıştığını belirtti, “Milletin gönlünü kazanacak hiçbir projeleri, planları, siyasetleri olmadığı için bizi başarısız göstererek öne çıkmanın hesabı içindeler” dedi. MÜSİAD'ın İstanbul'da düzenlediği toplantıda konuşan Erdoğan, “Sadece rakam oyunlarıyla, sadece laf ebeliğiyle, sadece altı da üstü de boş eleştiriyle, sadece kafa karıştırmayla uğraşıyorlar. Çünkü bunların heybelerinde millete sunacak hiçbir şeyleri bulunmuyor. Zaten öyle bir dertleri de yok” ifadelerini kullandı.

CHP BAŞKANI BUNU BİLMİYOR

Kılıçdaroğlu'nun önceki günkü grup toplantısındaki konuşmasını hatırlatan Erdoğan, “Bunlar Türkiye'nin büyümesinden rahatsız oluyor. Birisi çıkmış, güya Türk tarımının nasıl bittiğini, battığını, mahvolduğunu anlatıyor. Tarımdan da alakasının ilgisinin olduğunu hiç mi hiç bilmiyorum. Söylediği her şey yanlış, kullandığı her rakam yanlış. Mesela Tarım ve Orman Bakanlığı bütçemizin yarıdan fazlasını destekleme ödemelerine tahsis ettiğimiz halde, tam tersini iddia ediyor. Ülkemizde 2002 yılında tarımsal destekleme ödemeleri için 1.8 milyar lira kaynak kullanılmışken, bu rakamı önümüzdeki yılın bütçesinde 22 milyar lira olarak belirledik. CHP Başkanı bunu bilmiyor.”

BİZ ÇİFTÇİMİZİ KORUYORUZ

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şeker pancarı diyor, biz gelmişiz glikoz kotasını yüzde 10'dan yüzde 2.5'e indirerek çiftçimizi korumuşuz. Sen nasıl siyasetçisin. Kılavuzunu değiştir. Rakamlardan tutarsızlık çıkartmaya kalkıyor. Tarım ve mera arazilerimizin toplam büyüklüğünün 37.8 milyon hektar olduğunu, bunun 23.2 milyonluk bölümünde tarım yapıldığını, kalanının mera olduğunu söylüyoruz.

RAKAM OYUNLARI OYNUYOR

Aynı şekilde rakamları katıp karıştırıp, kendince milletin kafasını bulandırmaya çalışıyor. Türkiye'deki sulanabilir tarım arazilerinin büyüklüğünün 8.5 milyon hektar olduğunu, bunun 6.6 milyon hektarının sulandığını, sulanan kısmın 4.3 milyon hektarının da kamu yatırımı olduğunu ifade ediyoruz. Yine rakam oyunları oynuyor. Halbuki biz polemik yaparak, konuları sulandırmanın değil, toprakları sulamanın peşindeyiz.” Erdoğan sözlerini, “Siz bulun formülünü daha fazlasını taahhüt edin. Tüm tarım ürünlerinde üretimi ve geliri nasıl artıracaksınız, bunun yöntemleriyle milletin karşısına çıkın. Bunların hiçbiri ortada yok. Biz bu gafillere rağmen, hedeflerimize dört elle sarılmaya, ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye, milletimizin refahını artırmaya devam edeceğiz” diye tamamladı.

'DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATIYORUZ'

Başkan Erdoğan, “Bizim gündemimizde dijital ekonomi, dijital ticaret, dijital Türkiye, geleceğin şehirleri var. Ülkemizdeki elektronik devlet veya dijital Türkiye kullanıcı sayısı 44 milyonu geride bıraktı. Uzay teknolojisinde devrim niteliğinde adımlar atıyoruz. Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. 2022 yılında yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı devreye almış olacağız” dedi.

ADALETSİZ SİSTEM DEVAM EDEMEZ

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yapısının değiştirilmesinin artık bir ihtiyaç değil zorunluluk haline geldiğini söyledi.

İstanbul'da düzenlenen 35. İSEDAK Toplantısı Bakanlar Açılış Oturumu'nda konuşan Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yapısını sert sözlerle eleştirdi, “İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından inşa edilen bu adaletsiz sistemin ilanihaye devam etmesi mümkün değildir. Uluslararası güvenlik mimarisinin günümüz şartlarına göre yeni baştan düzenlenmesi bir tercih olmaktan çıkmış, zorunluluk halini almıştır” dedi.

KENDİMİZİ ALDATMAYALIM

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Beş daimi üye, 15 geçici üye. Bu 15 geçici üyenin içinde bir tane, iki tane, üç tane halkı Müslüman olan ülke yer alıyor diye lütfen kendimizi aldatmayalım. Geçici üyenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ne hükmü var, herhangi bir iradesi var mı? Yok. Her şey bu 5 daimi üyenin, hatta bunların içinde bir tanesinin iki dudakları arasında. Onlar ne derse o. Bunun dışında bir şey yok. Kendimizi aldatmayalım, önce kendimize inanalım.

ACILARA ÇARE BULMADI

Yakın geçmişte Bosna'da, Ruanda'da, Irak'ta, bugün komşumuz Suriye'de, Filistin'de, Myanmar'da yaşanan acılara çare bulamayan bir Birleşmiş Milletler, insanlığın sorunlarına çözüm getiremez. Buradan bir kez daha, BMGK yapısının, dünya nüfusunun coğrafi ve dini dağılımı göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesi çağrımı tekrarlamak istiyorum. Siz kardeşlerimi de bu çağrıya destek vermeye davet ediyorum.”

GİRDİĞİMİZ HER YOLDA TUZAKLA KARŞILAŞTIK

Başlattıkları her reformun engellenmeye çalışıldığını belirten Erdoğan, “Ancak Türkiye'yi hedeflerinden koparamadılar” dedi.

Türkiye'ye 17 yıllık sürede çağ atlattıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, bu mücadeleyi öyle dikensiz bir gül bahçesinde vermediklerini belirterek, attıkları her adımda önlerine engeller çıkarıldığını, girdikleri her yolda tuzaklarla karşılaştıklarını aktardı.

YENİ UFUKLAR AÇTIK

Başlattıkları her reformun engellenmeye çalışıldığını vurgulayan Erdoğan, “Vesayet güçlerinin kimi zaman tahammülü zor hale gelen direnişlerini birer birer aşarak ülkemizin önünde yepyeni ufuklar açtık. Yaklaşık 8 yıl önce, 2011 yılında, 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde, pek çokları dudak bükmüştü. Türkiye hızla bu hedefleri gerçekleştirme yoluna girince de ardı ardına saldırılar yaşamaya başladık” dedi.

GÜVENLE BAKIYORUZ

Erdoğan, ekonominin de bu saldırı dalgasından nasibini aldığını belirterek, şöyle konuştu: “Ancak ne yaptılarsa Türkiye'yi hedeflerinden koparmayı başaramadılar. Bugün ekonomisini toparlamış, Güney sınırlarındaki kuşatmayı kırmış, birlik ve beraberliğini koruyan bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz. Geleceğimize güvenle bakıyoruz, umutlarımızı tazeliyoruz. İnşallah 2023 hedeflerine ulaşacak, çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için güvenli ve müreffeh bir ülke mirası bırakacağız.”

ARNAVUTLUK'A DESTEK ÇAĞRISI

Erdoğan, tüm İslam dünyasını, önceki gün 6.4'lük depremle sarsılan Arnavutluk'a destek olmaya çağırdı.

İSEDAK toplantısındaki konuşmasına, önceki gün Arnavutluk'ta yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Başkan Erdoğan, “Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yla iki kez telefonla görüşmem oldu. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bugünkü toplantımızı kendileriyle paylaştım” dedi.

BİZE DÜŞEN GÖREV

Erdoğan şunları söyledi: “Gece yaptığım görüşmede henüz ölü sayısı 26, yaralı sayısı 600 civarındaydı. Tabii ciddi manada şehirler harabe halindeydi. Burada bize düşen bir şey var, burada bir adeta donörler toplantısının adımlarını atmamız, zira bütün bu yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız inanıyorum ki biz özellikle İslam Kalkınma Teşkilatımızın da görevi olsa gerek.

BU ADIMI ATALIM

Bu adımı atmamızın çok faydalı olacağına inanıyorum. Aynı zamanda bu bizim zaten bir kardeşlik görevimizdir. Kendisine bu sıkıntılı anlarında ülkemizin ve tüm katılımcı kardeşlerimin her türlü yardımı yapacağını inandığımı da ifade ettim. Bizler, süratle askeri kargo uçaklarımızı, Kızılay'ımızı, AFAD'ımızı Arnavutluk'a göndermiş bulunuyoruz. Arka arkaya bu yardım konvoylarımız gitmeye devam ediyor. Ben buradan sizlerin aracılığıyla tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya çağırıyorum.”