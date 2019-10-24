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24 Ekim 2019 Perşembe 09:44:45 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:51:10

CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Erdal Aksünger, "PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir" dedi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programının bu akşamki konuklarından biri de CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'di.

Erdal Aksünger, PKK'nın Suriye uzantısı YPG için "Terör örgütü değildir" dedi. Aksünger, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "YPG ve PYD'ye terör örgütü diyor musunuz" ve Ahmet Hakan'ın "Terör örgütü değil mi?" sorularına, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir." cevabını verdi.

SORULARI YANITLAMADI, HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Erdal Aksünger, Ahmet Hakan'ın "Neden PYD'yi terör örgütü olarak görmüyorsunuz?" sorularına cevap veremedi. Stüdyodaki diğer konuklar da Aksünger'e, "PYD'yi terör örgütü olarak görmeme sebebinizi açıklar mısınız?" gibi sorular sordu. Aksünger, bir türlü kabul edilebilir ve mantıklı açıklamalar yapamadı. CHP'li Erdal Aksünger, sürekli olarak hükümetin geçmişteki politikalarından bahsederek soruları geçiştirmeye çalıştı.

KILIÇDAROĞLU DA AYNI AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." iddiasında bulunmuştu.

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