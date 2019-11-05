  • Bist 100
    100525
  • Dolar
    5,7575
  • Euro
    6,3758
  • Altın
    275,8270
İstanbul
14 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sette bomba paniği Sette bomba paniği
Ölümden kıl payı kurtuluş Ölümden kıl payı kurtuluş
İneklere çevre dostu yem İneklere çevre dostu yem
Tac Mahal'e filtreli önlem Tac Mahal'e filtreli önlem
Rusya'dan flaş hamle! Parlamentoda kabul edildi Rusya'dan flaş hamle! Parlamentoda kabul edildi
Uzay kurabiyeleri Uzay kurabiyeleri
10 TIR'la Türkiye'ye geliyor 10 TIR'la Türkiye'ye geliyor
Fuat Oktay: Türkiye'nin güçlü olması Kıbrıs'ın güçlü olması demek Fuat Oktay: Türkiye'nin güçlü olması Kıbrıs'ın güçlü olması demek
Sporcu değil, zehir taciri Sporcu değil, zehir taciri
Alperen'in ölümüyle ilgili 3 müfettiş hakkında iddianame hazırlandı Alperen'in ölümüyle ilgili 3 müfettiş hakkında iddianame hazırlandı
Facebook'tan şirket ve uygulamaları 'ayıracak' yeni logo Facebook'tan şirket ve uygulamaları 'ayıracak' yeni logo
"Bunu kabul edemeyiz" "Bunu kabul edemeyiz"
Yeniden değerlemede uygulanacak rakamlar Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenebilecek Yeniden değerlemede uygulanacak rakamlar Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenebilecek
"Ayağımıza pranga vurmaya çalışıyorlar" "Ayağımıza pranga vurmaya çalışıyorlar"
BM: Irak'taki gösterilerde 254 kişi öldü BM: Irak'taki gösterilerde 254 kişi öldü
Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde
Demirhindi çayı karaciğeri yeniliyor Demirhindi çayı karaciğeri yeniliyor
Yemen'in güneyindeki krizi sonlandıracak anlaşma imzalandı Yemen'in güneyindeki krizi sonlandıracak anlaşma imzalandı
Sebzeleri sirke değil, karbonatla yıkayın Sebzeleri sirke değil, karbonatla yıkayın
Çifte acı! Bahar öğretmen ve bebeğinin kahreden ölümü Çifte acı! Bahar öğretmen ve bebeğinin kahreden ölümü
Evi olmayana çifte destek Evi olmayana çifte destek
Maaşı düşük emekliye ek zam müjdesi Maaşı düşük emekliye ek zam müjdesi
Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu
Altyapı felaketi Altyapı felaketi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Kasım 2019 Salı 18:37:23 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 18:48:31

CHP'nin "Çubuk iddiaları"na İçişleri Bakanlığı'ndan raporla yalanlama

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki şehit cenazesinde kendisine yapılan saldırının ardından gündeme getirdiği iddiaları, hazırladığı "CHP'nin Çubuk Raporundaki İddialara İlişkin Gerçekler" adlı raporla asılsız olduğunu belirtti. Raporda, "Cenaze töreninin yeri ve zamanı hiç değişmemiştir. Bu anlama gelecek hiçbir süreç de yaşanmamıştır" denildi..

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın Çubuk'taki cenaze töreninde yapılan saldırının ardından partinin gündeme getirdiği iddiaları 12 maddelik raporla yanıtladı.

İçişleri Bakanlığının 53 sayfalık çalışmasında, şehit cenazesi sonrası Kılıçdaroğlu'nu hedef alan saldırının ardından parti tarafından hazırlanan rapordaki iddialar tek tek ele alınarak açıklama yapıldı.

"BAYRAĞIN CHP TARAFINDAN TEMİN EDİLMEDİĞİ..."

"CHP'nin Çubuk Raporundaki İddialara İlişkin Gerçekler" başlıklı 12 maddelik raporda, "CHP tarafından temin edilen bayrağın tören alanındaki inşaat halindeki bir binaya asıldığı" iddiasına cevaben, "bayrağın CHP tarafından temin edilmediği, Çubuk Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğünce binaya asıldığı" bilgisi yer aldı.

CHP'nin raporunda "Karanlık noktalar" başlığı altında bulunan, "Cenaze töreninin yerinin ve saatinin değiştirildiği" iddiasına karşılık da "Öncelikle belirtmek gerekir ki cenaze töreninin yeri ve zamanı hiç değişmemiştir" ifadelerine yer verilerek, süreç anlatıldı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN CENAZEYE KATILIMINDAN BAHSEDİLMEDİ"

CHP'nin, "Kılıçdaroğlu'nun törene katılacağı bilgisinin mülki makama ve jandarmaya haber verildiği" iddiasına ilişkin ise raporda, Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibinden birinin törenden 3 saat önce Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü telefonla arayarak törenle ilgili bilgi aldığı ancak katılım konusunda bilgi vermediği belirtildi.

Raporda, "Detaylı olarak irdelenen bilgi ve belgelerden anlaşılacağı üzere Kılıçdaroğlu'nun cenaze törenine katılımında mahalli idareler seçim sürecinin getirdiği atmosferin de etkisiyle 'kimseye haber verilmeksizin son anda törene katılıp, tören biter bitmez de hemen araca binerek dönme' usulünü bilhassa tercih ettiği değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kılıçdaroğlu'nun daha önceki il içi gezi ve ziyaretlerinde "güvenlik" ile ilgili talepte bulunduğuna dair belgeler de raporda yer aldı.

"KILIÇDAROĞLU CANSİPERANE KORUNDU"

CHP'nin raporunda "jandarma istihbaratın olayla ilgili tespiti"nin sorulmasına cevaben İçişleri Bakanlığının çalışmasında, "Olayla ilgili valilik düzeyinde emniyet, jandarma ve diğer istihbarat birimlerince yapılan çalışmalar yanında, olay sonrasında doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlıklarınca da olayla ilgili çalışmalar yapılmış olup, olaydan önce planlanan provokasyon olduğu yönündeki iddialara dayanak teşkil edecek hiçbir emareye rastlanılmamıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili ileri sürülenlere de yanıt verildi.

Cenaze törenine protokolün yanı sıra 10-12 bin arasında kişinin katıldığı aktarılan raporda, araçların geçiş güzergahlarını kapatması ve ilerlemeyi güçleştirdiği anlarda tüm koruma tedbirlerine rağmen Osman Sarıgün'ün araçların arasından girerek Kılıçdaroğlu'na fiziki saldırıda bulunmasına mani olunamadığının müşahade edildiği belirtildi.

Raporda, Kılıçdaroğlu'nun saldırının ardından misafir olduğu eve götürülene kadar güvenlik güçlerince "cansiperane" bir şekilde korunduğu fotoğraflarla anlatıldı, jandarma ve emniyetin evin etrafında tedbir aldığına işaret edildi.

CHP'nin "incelenen veya soruşturma kapsamına alınan şahıslar arasındaki bağ" iddiasına da yanıt verilen raporda, "Yürütülen idari tahkikatta olayın örgütsel herhangi bir bağlantısının olduğu ya da herhangi bir şekilde tören öncesinde planlanıp organize edildiği yönünde hiçbir bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır." açıklamasında bulunuldu.

Raporda, "15 şüphelinin Ankara Büyükşehir Belediyesinde şoför olarak çalışıyor olması neden mercek altına alınmadı", "CHP'nin suç duyurusunda ekli liste", Polisin Osman Sarıgün'ün evini aradığı" ve "kamu görevlilerin tayinleri" başlıkları altındaki iddialar da yanıtlandı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ