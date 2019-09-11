CHP'nin cami rahatsızlığı tam gaz sürüyor! İmamoğlu, İBB TV'nin logosundaki camii ibaresini de kaldırdı

Seçimden önce vaat ettiği 'Hiç kimse işten çıkarılmayacak' sözünün arkasında durmayarak binlerce kişiyi kapı dışarı eden CHP yönetimi, skandal uygulamalara devam ediyor.

Yenikapı'daki 'araç tiyatrosu' tutmayınca türlü bahaneler uyduran İmamoğlu ve yönetimi, İstanbul'da AK Parti döneminde büyük bir aşama kaydederek gelişme sağlayan İBB TV'nin logosundaki camiyi kaldırdı.



Verdiği vaatleri yerine getirmek yerine İstanbul'a arada bir uğrayan İmamoğlu'nun bu kararına sosyal medyadan tepki yağdı.



Seçim öncesi Eyüp Camii'de dua ederken fotoğrafları servis edilen CHP'li İmamoğlu'nun seçim sonrası İBB TV'nin yıllardan bu yana logo olarak kullandığı cami ibarelerini kaldırması dikkatlerden kaçmadı.





CAMİİ FİGÜRÜ AYAKLAR ALTINDA OLMAYACAK



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cami ve minare desenli İBB logosunun rögar kapağı gibi ayakaltı malzemelerin üzerinde yer alması 2015 yılında büyük tepki çekmiş, gelen şikayetleri dikkate alan belediye, ayakaltı seviyesinde kalan malzemelerdeki logonun kaldırılacağını açıklamıştı. Düzenlemenin uzun sürebileceği, ancak zamanla hepsinin silineceği belirtilirken yeni yapılacak malzemelere mevcut logo işlenmeyeceği, bunun yerine İSKİ logosu kullanılacağı kaydedilmişti.

















