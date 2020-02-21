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21 Şubat 2020 Cuma 08:44:41 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 09:22:40

CHP'nin askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına önce evet diyip sonra reddetmesinin sebebi ortaya çıktı!

İlker Başbuğ'un 26 Haziran 2009'da askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının yolunu açan kanun teklifini getiren siyasileri FETÖ'nün siyasi ayağı olarak suçlamasıyla başlayan tartışmalar devam ediyor. 2009’da darbeci askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının yolunu açan yasayı CHP’nin ilk başta destekleyip 5 gün sonra karşı çıkmasının arkasında askerlerin tehdidinin olduğu öne sürüldü.

Genelkurmay eski başkanı orgeneral İlker Başbuğ'un bir özel televizyon kanalında, 26 Haziran 2009'da askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının yolunu açan kanun teklifini getiren siyasileri FETÖ'nün siyasi ayağı olarak suçlamasıyla başlayan tartışmalar sürüyor. Darbeci askerlerin sivil mahkemede yargılanması yolunu açan yasayı ilk önce CHP'nin desteklediği ortaya çıktı. Yasanın 26 Haziran 2009 tarihinde saat 00.50'de Meclis'te kabul edilmesinin ardından aynı gün saat 11.00'de ikisi general, ikisi albay 4 askerin Meclis'te AK Parti Grubu'na gelerek tasarıyı hazırlayan dönemin AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı tehdit ettiğinin ortaya çıkması, gözleri dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yasayı önce desteklemesi, sonrasında ise karşı çıkmasının ardında 'tehdit' olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Elitaş aHaber'de katıldığı televizyon programında "Bizi uyarmaya çalışanlar Sayın Deniz Baykal'ı da farklı şekilde uyarmış olabilirler" demişti.

DENİZ BAYKAL GÖRÜŞ DEĞİŞTİRDİ

Bu sözler o süreçte yaşananları akıllara getirdi. Deniz Baykal, 23 Haziran 2009 tarihinde 12 Eylül darbesinin ardından Anayasa'ya konulan geçici 15. maddenin değiştirilmesini istedi, 24 Haziran 2009 tarihinde ise "İktidarın darbeyle hesaplaşmak gibi bir niyeti varsa ve önünde hangi engel bulunuyorsa, o engelin aşılması için yardımcı olacağımızı söylüyorum. Bu partimizin resmi, kurumsal ve uzun zamandır var olan tavrıdır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o dönem başbakan olarak Baykal'ın teklifine destek verdi. AK Parti ve CHP'nin grup başkanvekilleri buluştu. CHP, darbecilerin yargılanması için somut bir adım atarak, AK Parti'ye Anayasa'nın geçici 15. maddesinin kaldırılması teklifini götürdü. AK Parti ve CHP uzlaşmaya vardı. Ancak Deniz Baykal, 5 gün sonra görüşünü değiştirdi ve 28 Haziran 2009 tarihinde "Parlamentoda gece yarısı darbesi" yapıldığını iddia etti. CHP; 13 Temmuz 2009 tarihinde yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na sundu. Anayasa Mahkemesi, 21 Ocak 2010 askerlere sivil yargı yolunu açan düzenlemeyi iptal etti.

KANUN GEÇTİ, BAYKAL'IN KASETİ ÇIKTI

AK Parti, 6 Mayıs 2010 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemeyi yeniden gündeme getirdi ve askerlerin sivil yargıda yargılanmasına yönelik kanun teklifini sundu. Geçici 15'inci maddenin kaldırılması 337 oyla kabul edildi. Aynı gece; darbeci askerlerin sivil mahkemede yargılanmasını ilk defa gündeme getiren, yasa çıktıktan sonra "Bu gece yarısı darbesi" diyen ve görüş değiştiren Deniz Baykal'ın kasedi çıktı ve ardından CHP genel başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Yasanın geçmesinin ardından Baykal'ın da tehdit edilmiş olabileceği ileri sürülüyor.

CHP'Lİ HAKKI SUHA OKAY DA SAVUNMUŞTU

27 HAZİRAN 2009: Askeri personelin "darbe girişimlerinin" sivil mahkemelerde yargılanmasına ilişkin yasal düzenlemeyi siyasiler savunmuştu. AK Parti ile uzlaşan CHP'nin Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, "Mevcut uygulamada bir tane sivil sanık varsa sivil mahkemede yargılanıyorlar. Anayasa'nın 90'ıncı maddesinin uygulanmasıyla da bu mümkün... Ergenekon davasını etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Bana göre eğer 5 subay darbe girişiminde bulunuyor ve suçüstü yakalandılarsa sivil mahkemede yargılanmalılar" demişti.

"BAŞKANVEKİLLERİ ANLAŞTI" AÇIKLAMASI

28 HAZİRAN 2009: CHP Genel Sekreteri Önder Sav, ilgili kanun değişikliği ile ilgili partiler arası yürütülen bir anlaşma olmadığını, ancak daha sonra bu konuda grup başkanvekillerinin anlaştığı yönünde açıklamada bulunmuştu.

(Sabah Gazetesi)

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