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CHP'nin 31 Mart öncesi seçim vaadi olan 'Ücretsiz okul servisi' için İmamoğlu'nun sözcüsü açıklama yaptı: CHP'nin vaadi Ekrem İmamoğlu'nun değil CHP'nin 31 Mart öncesi seçim vaadi olan 'Ücretsiz okul servisi' için İmamoğlu'nun sözcüsü açıklama yaptı: CHP'nin vaadi Ekrem İmamoğlu'nun değil

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30 Ağustos 2019 Cuma 16:52:25 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 17:04:46

CHP'nin 31 Mart öncesi seçim vaadi olan 'Ücretsiz okul servisi' için İmamoğlu'nun sözcüsü açıklama yaptı: CHP'nin vaadi Ekrem İmamoğlu'nun değil

31 Mart seçimlerine çeşitli vaatlerle giren, işçilere dokunulmayacağını kimsenin ekmeğiyle oynanmayacağını dile getiren ancak kazandığı belediyelerde daha ilk günden işçi kıyımına başlayan CHP, 'Ücretsiz okul servisi' vaadini de unuttu. İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun, çarpıcı bir açıklamada bulundu ve 'Bu vaat CHP'nin İmamoğlu'nun değil' dedi.

CHP’nin 31 Mart kampanyasında videolarla yaptığı ücretsiz okul servisi vaadi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kanadı tarafından reddedildi. İmamoğlu, son icraat olarak “vatandaşın lehine olumlu zam yapacağız” diyerek İstanbul’da öğrenci servislerine yüzde 13 zam yaptı. Servislerle ilgili ilk vaadi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 12 Şubat’taki grup toplantısında vererek CHP’li belediye sınırlarında ilkokul öğrencilerin servis ücreti ödemeyeceğini söyledi. Bunu da sosyal medyadan “Bunu siz hak ediyorsunuz” sloganıyla duyurdu.    

AKŞAM, İmamoğlu’nun sözcüsü Murat Ongun’a “İlkokul öğrencilerine ücretsiz servis vaadi ne oldu?” diye sordu. Ongun ise Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir vaadinin bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine CHP’nin 31 Mart öncesi “CHP’li tüm belediyelerde öğrencilere ücretsiz servis” vaadini içeren videoyu sordu.

ONU PARTİYE SORUN

Ongun şu cevabı verdi: “Bu Ekrem Bey’in vaadi değil. O konuyu yerel seçim kampanya sorumlusu Ateş İlyas Başsoy’a sorun.”

SÖZ VAR AMA RAFTA BEKLİYOR

İmamoğlu’nun yerine getirmesi beklenen birçok vaadi rafta: Her mahalleye kreş, Kent Gıda Konseyi, Halk-Süt, bağımlılıkla mücadele merkezi, İstanbul Çocuk Fonu, Saraçhane Gençlik Kütüphanesi, yabancı dil kursu, 200 bin kişiye iş, üniversite öğrencilerine burs ve yurt.

ÇIKARILAN 250 İŞÇİ, İBB’NİN ÖNÜNDE

İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN’deki işlerinden çıkarılan 250 işçi İBB önünde eylem yaptı. İBB önündeki eyleme yüzde 80 engelli oğluyla katılan özel güvenlik görevlisi Burhan Güven şunları söyledi:“Yanımda yüzde 80 engelli oğlum var. Bana söylediği ‘seni işten niye çıkardılar?’ Başkan gelsin açıklamasını çocuğuma yapsın. Çocuğuma bakamazsam hesabını kim verecek?”

GECE ULAŞIMINA ÇİFTE TARİFE

İstanbul’da 30 Ağustos’tan itibaren cuma ve cumartesi geceleri, 6 metro hattı ve 24 otobüs hattında 00.30 ila 05.30 saatleri arası ulaşım mümkün olacak. Bu saat dilimlerindeki ulaşımdan faydalanan yolcular 2 basım ücret ödeyecek. İşte o metro hatları: Yenikapı-Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı, Yenikapı-Hacıosman, Kadıköy-Tavşantepe, Üsküdar-Çekmeköy, Levent-Boğaziçi Üniversitesi.

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