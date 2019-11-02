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02 Kasım 2019 Cumartesi 09:11:59 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 10:32:09

CHP'lilerin halay kavgası adliyede bitti!

İzmir’in Selçuk ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında eski belediye başkanı CHP’li Vefa Ülgür halay çeken yeni başkan CHP’li Filiz Ceritoğlu Şengel’e saldırdı. Şengel savcılığa şikayette bulundu. Ülgür ise Asıl mağdur benim. Biz dayak yedik dedi.

CHP'de kavga hiç bitmiyor. İzmir'in Selçuk ilçesinde CHP'den 3 dönem belediye başkanlığı yapan Vefa Ülgür, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında vatandaşlarla halay çeken mevcut Başkan Filiz Ceritoğlu Şengel'e saldırıda bulundu.

Olay sonrası Şengel ve Ülgür'ün yanındakiler arasında kavga çıktı. Ülgür ve yanındaki bazı kişiler gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan başkan Şengel, kendisine küfür ve hakaret edildiğini, fiziksel olarak şiddet gördüğü gerekçesiyle Ülgür hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şengel olayla ilgili yaptığı açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladık. Belediye başkanı olarak tüm köylerimizi ziyaret ettim. Belevi, Zeykinköy'ün ardından saat 22.00 sıralarında Şirince'ye gittik. Çok keyifliydi. Davul zurna eşliğinde İzmir Marşı söylendi. Böyle bir tevazu içinde, şenlik içinde bayrağımızı aldık, marşımızı söylerken, ne yazık ki o kötü olayı yaşadık. Siyaset, sakin yapılması gereken bir şey. Şiddet mağduru olan herkese ders olsun" dedi.

ASIL MAĞDUR BİZİZ

CHP'li Ülgür ise yaşananlardan Başkan Şengel ve beraberindekileri sorumlu tutarak, asıl mağdurun kendisini olduğunu öne sürdü:
"Köy meydanında kurulan masalarda köylüler bizi konuk etti. Yemeğimizi yerken önce belediye başkan yardımcısı ve birkaç kişi geldi. Ardından Belediye Başkanı Filiz hanımın geldiği belirtildi. Başkan Şengel, halaya katıldı. Ben de kalktım yanına gittim, elinden tutup halaya girdim. Burada şov yapmamasını, ortamı germemesini istedim. Bizim adaylık sürecinden bir anlaşmazlığımız vardı. Bile bile benim bulunduğum yere geliyor ve dayım, akrabalarım, yakınlarımın önünde nispet yapıyordu. Bunun yanlış olduğunu söyledim. Tahriklerine kapıldım. En büyük yanlışı masama giderken; 'Hepimiz haddimizi bileceğiz. Başkanın da' dememdir. Dememeliydim. Bu sırada onlardan biri bana 'Şerefsiz' dedi. Bunu duyan yakınlarım o kişiye 'Nasıl söylersin' diye çıkıştı ve bize saldırdılar. Oğlumu da dövdüler. Başında üç dikiş atıldı, elinde çatlak var. Hastanede beklerken de bize saldırdılar. Filiz hanıma hiçbir zaman bir fiske bile kimse vurmadı. Asıl mağdur biziz. Dayak yiyen biziz" diye konuştu.

 

(Sabah)

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