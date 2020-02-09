  • Bist 100
    121015
  • Dolar
    6,0188
  • Euro
    6,5910
  • Altın
    303,3090
İstanbul
6 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son filmi vizyona çıkamayan Jackie Chan'den 1 milyonluk 'Koronavirüs' ödülü Son filmi vizyona çıkamayan Jackie Chan'den 1 milyonluk 'Koronavirüs' ödülü
CHP'lilerin 'Açlıktan kendini yaktı' dediği işçi CHP mağduru çıktı CHP'lilerin 'Açlıktan kendini yaktı' dediği işçi CHP mağduru çıktı
Türkiye'den Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik Türkiye'den Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik
Hamas ve İslami Cihad, katil İsrail'i Gazze konusunda uyardı Hamas ve İslami Cihad, katil İsrail'i Gazze konusunda uyardı
Manisa'da korkutan deprem! Manisa'da korkutan deprem!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Antalya'daki trafik kazasında yaralandı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Antalya'daki trafik kazasında yaralandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sigaranın haram olduğuna dair delil sundu: Maide suresi ayet 32 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sigaranın haram olduğuna dair delil sundu: Maide suresi ayet 32
İran yeni füzesi Raad-500'ü tanıttı İran yeni füzesi Raad-500'ü tanıttı
Silopi Adliyesi'ni havaya uçuracaklardı, alçak plan suya düştü Silopi Adliyesi'ni havaya uçuracaklardı, alçak plan suya düştü
31 ilimizde eğitime kar tatili! İşte yarın okullar tatil mi sorusuna 'Evet' diyeceğimiz iller 31 ilimizde eğitime kar tatili! İşte yarın okullar tatil mi sorusuna 'Evet' diyeceğimiz iller
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan nikah şahidi oldu Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan nikah şahidi oldu
Elazığ'dan muhteşem görüntü... İş mikanası ay yıldızlı bayrağımızı görünce bakın ne yaptı Elazığ'dan muhteşem görüntü... İş mikanası ay yıldızlı bayrağımızı görünce bakın ne yaptı
Meteoroloji Rize, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'a çığ uyarısı (İstanbul Ankara 10 Şubat Okullar tatil mi, Kar tatili var mı?) Meteoroloji Rize, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'a çığ uyarısı (İstanbul Ankara 10 Şubat Okullar tatil mi, Kar tatili var mı?)
Galatasaray ligde vites yükseltti Galatasaray ligde vites yükseltti
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan bir skandal sonrası bir skandal daha! KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan bir skandal sonrası bir skandal daha!
Zalim Esed rejimi öldürdüğü Suriyelilerin mezarlarını yıkıyor! Zalim Esed rejimi öldürdüğü Suriyelilerin mezarlarını yıkıyor!
Ölüleri bile rahat bırakmıyor! Zalim Esed rejimi evlerden sonra mezarlıkları da yıkıyor Ölüleri bile rahat bırakmıyor! Zalim Esed rejimi evlerden sonra mezarlıkları da yıkıyor
Rusya, Halep'e havadan saldırdı: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı Rusya, Halep'e havadan saldırdı: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde video paylaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde video paylaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde dikkat çeken paylaşım İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde dikkat çeken paylaşım
"Müslüman dahi değiller ama gerekirse Filistin için silahlarını çekeceklerine dair ifadeler kullandılar" "Müslüman dahi değiller ama gerekirse Filistin için silahlarını çekeceklerine dair ifadeler kullandılar"
Cammu Keşmir'de Hint ordusunun açtığı ateşte bir sivil öldü, beş sivil yaralandı Cammu Keşmir'de Hint ordusunun açtığı ateşte bir sivil öldü, beş sivil yaralandı
Hurda metalleri sanat eserine dönüştürüyor Hurda metalleri sanat eserine dönüştürüyor
Eski kız arkadaşının aracını kundakladı Eski kız arkadaşının aracını kundakladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Şubat 2020 Pazar 22:55:18 | Son Güncelleme: 09 Şubat 2020 Pazar 23:06:05

CHP'lilerin 'Açlıktan kendini yaktı' dediği işçi CHP mağduru çıktı

Geçtiğimiz hafta Mersin'de bir vatandaşın kendini yakmaya kalktığı görüntüler gündeme otururken CHP'li isimler bu durumu provokasyon malzemesi haline getirerek 'Maddi imkansızlıklar yüzünden kendini yaktı' algısı oluşturmaya çalıştı. Olayın iç yüzünün ise bambaşka olduğu ortaya çıktı. Mustafa Şenol B. isimli işçinin CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Tarsus İlçesi Tozkoparan Mahallesi’nde meydana gelen olayda belediye binası önüne gelen 32 yaşındaki M. Şenol B. “Belediye Başkanıyla görüşmek istiyorum” şeklinde bağırarak, üzerine döktüğü benzini elindeki çakmakla ateşledi. Alevler içinde kalan şahsa itfaiye ekipleri müdahale etti. Ağır şekilde yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.  

CHP'Lİ İSİMLER PROVOKASYON MALZEMESİ YAPTI

Belediye tarafından işten çıkarılan işçinin durumunu siyasi malzeme haline getiren CHP'li isimler ise durumu algı operasyonuyla çarpıtmaya kalktı.

CHP'li Barış Yarkadaş olayın iç yüzünü çarpıtarak sosyal medya hesabından paylaştı. İşçinin maddi imkansızlıklardan dolayı valilik önünde kendini yaktığını belirterek paylaşan Yarkadaş, Mersin B.B'sinin işten çıkardığı adamı propaganda aracı olarak kullandı.

Yaşanan acı olayı çarpıtanlardan bir diğeri ise CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur oldu. Güzelmansur, “İş bulamayan, çocuklarının karnını doyuramayan anne-babalar çaresizlikten kendini yakıyor." sözleriyle CHP'nin işten çıkardığı gerçeğini örtpas etmeye kalktı.

İŞÇİNİN ARKADAŞI GERÇEKLERİ ANLATTI

Olayın ardından konuşan Mustafa Şenol B.'inin arkadaşı, "Perşembe günü yanımdaydı. Konuştuk dertleştik kendisiyle. Yakın tarihte bir araç kiralamıştı. Kiraladığı araçla da kaza yapmış araç kaskosuz çıkınca 15 bin TL'ye yakın para ödemek zorunda kalmıştı. Çok büyük maddi zarara girmişti. Üstüne birde işten çıkınca sıkıntıya girmiş. Garibimin ikiz bebeği var, inşallah sağlığına kavuşur geri" dedi.

ÇOCUKLAR HİMAYE ALTINA ALINMIŞTI

AHBAP derneğinin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bizler de üzüldük Adem Yarıcı için.. Çocukları için @Ahbap_Hatay devreye girdi ama Hatay Valiliği bizden önce himaye altına almış zaten. Bilginize" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cuma günü sabah saatlerinde Hatay Valiliği önünde yaşanan olayda, uzun süredir işsiz olduğunu dile getiren Adem Yarıcı, kendini ateşe verdi. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Yarıcı'ya yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. Güvenlik güçleri kendini yakan adama su verip yüzünü yıkadı. Bir süre sonra kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlikten bunaldığını belirtti. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı Yarıcı, kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER