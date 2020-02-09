CHP'lilerin 'Açlıktan kendini yaktı' dediği işçi CHP mağduru çıktı

Geçtiğimiz günlerde Tarsus İlçesi Tozkoparan Mahallesi’nde meydana gelen olayda belediye binası önüne gelen 32 yaşındaki M. Şenol B. “Belediye Başkanıyla görüşmek istiyorum” şeklinde bağırarak, üzerine döktüğü benzini elindeki çakmakla ateşledi. Alevler içinde kalan şahsa itfaiye ekipleri müdahale etti. Ağır şekilde yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.



CHP'Lİ İSİMLER PROVOKASYON MALZEMESİ YAPTI

Belediye tarafından işten çıkarılan işçinin durumunu siyasi malzeme haline getiren CHP'li isimler ise durumu algı operasyonuyla çarpıtmaya kalktı.





CHP'li Barış Yarkadaş olayın iç yüzünü çarpıtarak sosyal medya hesabından paylaştı. İşçinin maddi imkansızlıklardan dolayı valilik önünde kendini yaktığını belirterek paylaşan Yarkadaş, Mersin B.B'sinin işten çıkardığı adamı propaganda aracı olarak kullandı.

Yaşanan acı olayı çarpıtanlardan bir diğeri ise CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur oldu. Güzelmansur, “İş bulamayan, çocuklarının karnını doyuramayan anne-babalar çaresizlikten kendini yakıyor." sözleriyle CHP'nin işten çıkardığı gerçeğini örtpas etmeye kalktı.

İŞÇİNİN ARKADAŞI GERÇEKLERİ ANLATTI

Olayın ardından konuşan Mustafa Şenol B.'inin arkadaşı, "Perşembe günü yanımdaydı. Konuştuk dertleştik kendisiyle. Yakın tarihte bir araç kiralamıştı. Kiraladığı araçla da kaza yapmış araç kaskosuz çıkınca 15 bin TL'ye yakın para ödemek zorunda kalmıştı. Çok büyük maddi zarara girmişti. Üstüne birde işten çıkınca sıkıntıya girmiş. Garibimin ikiz bebeği var, inşallah sağlığına kavuşur geri" dedi.

ÇOCUKLAR HİMAYE ALTINA ALINMIŞTI

AHBAP derneğinin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bizler de üzüldük Adem Yarıcı için.. Çocukları için @Ahbap_Hatay devreye girdi ama Hatay Valiliği bizden önce himaye altına almış zaten. Bilginize" dedi.



NE OLMUŞTU?

Cuma günü sabah saatlerinde Hatay Valiliği önünde yaşanan olayda, uzun süredir işsiz olduğunu dile getiren Adem Yarıcı, kendini ateşe verdi. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Yarıcı'ya yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. Güvenlik güçleri kendini yakan adama su verip yüzünü yıkadı. Bir süre sonra kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlikten bunaldığını belirtti. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı Yarıcı, kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.