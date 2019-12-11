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11 Aralık 2019 Çarşamba 09:08:08 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 09:21:25

CHP'li Zeydan Karalar hem maaş vermedi hem de işçilerin suyunu kesti

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar skandal bir uygulamaya imza attı. Göreve geldikten sonra işçi kıyımı yapan Karalar, 2 aydır maaş vermediği belediye çalışanlarından, borçlarını ödeyemeyenlerin sularını kesti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısının birinci oturumunda gündem dışı söz alan MHP'li Abdullah Kaçar, belediyede çalışan işçilerin iki aydır maaşlarını alamadıklarını ve bu yüzden borçlarını ödeyemedikleri için ASKİ tarafından sularının kesildiğini söyledi. Bu durum meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.

"KESİN DEDİM"

İşçilerin taleplerini ilettiğini ifade eden Kaçar, "En azından maaşını vermediğimiz bu işçilerin sularını kesmeyelim. Psikoloji baskı olduğu için söylemeye korktukları için bana söylediler" derken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Evet, borçlarını ödemeyenlerin maaşından kesin dedim. O da 3-4 ay su parası ödemeyen arkadaşların çalışıyorsa, geliri varsa ödesin dedim. Öyle bir ihbar varsa dikkate alırız" yanıtını verdi.

"BEN BECEREMEDİM"

Bu arada AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı'nın işçi çıkışlarıyla ilgili tazminatlarının ve iki aylık maaşlarının ödenmediğini dile getirmesi üzerine Başkan Zeydan Karalar, "Bunlar bizim isteyerek yaptığımız işler değil. Buna inanmanızı istiyorum. Çıkıyorsunuz konuşuyorsunuz işte. Hadi para basın verin. Ben beceremedim siz becerin" diye konuştu.

'A SINIFI' AYIBI KABUL ETTİ

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sadece bazı Adanalı ünlülere yer verilen ve "A sınıfı" başlığı ile asılan afişler için özür diledi. AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı'nın son belediye meclis toplantısında skandal afişle ilgili gündem dışı söz alarak meclis adına özür dilemesi sonrasında Karalar da açıklama yapmak zorunda kaldı. Karalar, "Burada biri özür dileyecekse o da benim, bu konuda kırdıklarımız varsa hepsinden özür dileriz" şeklinde konuştu.

(Sabah)

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