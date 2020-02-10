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10 Şubat 2020 Pazartesi 16:32:55 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 16:43:23

CHP'li Yeşim Meltem Şişli istifa etti

Yeşim Meltem Şişli'nin skandal sözlerinin ardından CHP tepkilere dayanamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli görevinden istifa etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Şişli için 5 müfettiş görevlendirmişti.

CHP zihniyetinin iz düşümünü yansıtan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK kadın yöneticilerine sarf ettiği skandal sözler büyük tepkilere neden olmuştu. Hakkında yürütülen soruşturma devam ederken Yeşim Meltem Şişli İBB'deki görevinden bugün istifa ettiği ve Ekrem İmamoğlu'nun da istifayı kabul ettiği belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddiaların ardından, Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSMEK'te başörtülü kadınlara aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında soruşturma açılmıştı. Yeşim Meltem Şişli bugün İBB'deki görevinden istifa etti.

NE OLMUŞTU?

CHP, İBB'yi devraldıktan sonra Yeşim Meltem Şişli, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Temmuz ayında göreve başlayan Şişli'nin ilk işi İSMEK bölge yöneticileri ile toplantı yapmak oldu. Yapılan toplantıda yer alan kadın yöneticiler CHP'li Şişli'nin bekar kadınlara yönelik kullandığı çirkin ifadeleri anlattı. Kadın personel maruz kaldıkları baskıyı şu ifadelerle dile getirdi: "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, göreve geldikten kısa süre sonra benim de aralarında bulunduğum 20 kadın İSMEK bölge yöneticileriyle bir toplantı düzenledi."

SKANDAL SÖZLER

"Toplantı esnasında kaçımızın evli kaçımızın bekar olduğunu sordu. Bekar olan kadınlar el kaldırdı. Şişli toplantıda yer alan erkek müdüre dönerek, 'Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanıza. İtfaiyecilerle bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar...' cümlesini kurdu." Şişli'nin kullanıdığı cümle karşısında içeride bulunan tüm kadınların ne diyeceğini bilemediğini ifade eden mağdur kadın, "Bu çirkin ithamı bir kadının bir başka kadına nasıl söylediğini bilemiyoruz. Bizim ahlak ve namusumuza dil uzatmaktır" dedi. Toplantıya katılan 2 yönetici daha Şişli'nin çirkin ifadeler kullandığını doğruladı.

BAŞÖRTÜSÜNE DİL UZATTI

Şişli'nin başörtüsüne ilişkin de konuşma yaptığı ifade edildi. Mağdur kadın, "Toplantı devam ederken Şişli hakaretlerine ara vermeden devam ediyordu. Eğitim düzeylerimiz ve aldığımız ücretlerle alay eden Şişli, bu da yetmezmiş gibi başörtümüze de laf söyledi. Başörtülü olduğumuz için 'Siz başörtülerinizle dışarıda dolaşırken, otobüse ve minibüse binerken çok zorlanıyorsunuzdur' cümlesini kullandı" şeklinde konuştu. Yapılan toplantı sonrasında Maltepe Belediyesi'nin Kültür İşleri Müdürlüğü'nden Erkan Duyar'un İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'nde göreve başladığı ifade edildi. Duyar'ın da kadın personele sürekli hakaretler ettiği öne sürüldü.

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