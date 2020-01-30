CHP'li Yarkadaş İmamoğlu'nun şoke eden sözlerini açıkladı: 'Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak'
CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'na sert tepki göstererek, "Elazığ'da 41 kişi hayatını kaybetmişken İBB Başkanı'nın Erzurum'a gitmesi ve orada tatil yapması doğru olmamıştır" dedi. Yarkadaş ayrıca "Çalışma arkadaşı bana, Ekrem Bey'in şunu ifade ettiğini söyledi; 'Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak.'" dediğini belirtti
CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybeden 41 vatandaşın üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'e gidip tatil pozları vermesine sert tepki gösterdi. Yarkadaş, "Elazığ'da 41 kişi hayatını kaybetmişken İBB Başkanı'nın Erzurum'a gitmesi ve orada tatil yapması doğru olmamıştır" açıklamasında bulundu.
Yarkadaş ayrıca "Çalışma arkadaşı bana, Ekrem Bey'in şunu ifade ettiğini söyledi; 'Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak.'" dediğini belirtti
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