CHP'li Yarkadaş İmamoğlu'nun şoke eden sözlerini açıkladı: 'Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak'

  • Bist 100
    118916
  • Dolar
    5,9837
  • Euro
    6,5954
  • Altın
    303,6790
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
16 yaşında azmiyle 4 ayda 25 kilo verdi 16 yaşında azmiyle 4 ayda 25 kilo verdi
Çin Süper Ligi'nin başlama tarihi Koronavirüs nedeniyle ertelendi Çin Süper Ligi'nin başlama tarihi Koronavirüs nedeniyle ertelendi
Avustralya Açık'ta Kenin'in finaldeki rakibi Muguruza oldu Avustralya Açık'ta Kenin'in finaldeki rakibi Muguruza oldu
Galatasaray, Nagatomo'dan fedakarlık bekliyor Galatasaray, Nagatomo'dan fedakarlık bekliyor
İngiltere Çin'den tahliye uçuşlarını erteledi İngiltere Çin'den tahliye uçuşlarını erteledi
Elazığ'da depremi fırsata çevirmeye çalışanlara soruşturma Elazığ'da depremi fırsata çevirmeye çalışanlara soruşturma
Murat Boz’un annesi Nedret Boz, uçakta kalp spazmı geçirdi Murat Boz’un annesi Nedret Boz, uçakta kalp spazmı geçirdi
Toplam kartlı ödeme tutarı 2019'da 1 trilyon TL'ye yaklaştı Toplam kartlı ödeme tutarı 2019'da 1 trilyon TL'ye yaklaştı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı
Kıyamet alametleri nelerdir? Coronavirüs ve depremler kıyamet alameti mi? Kıyamet alametleri nelerdir? Coronavirüs ve depremler kıyamet alameti mi?
Bakan Pekcan, Türkiye ile Litvanya arasındaki ilk JETCO Protokolü'ne imza atacak Bakan Pekcan, Türkiye ile Litvanya arasındaki ilk JETCO Protokolü'ne imza atacak
TCMB Başkanı Uysal: Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir TCMB Başkanı Uysal: Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir
İstanbul Havalimanı'nda maske satışları arttı İstanbul Havalimanı'nda maske satışları arttı
3 Şubat 2020 tarihi itibarıyla araçlarda takas dönemi başlıyor 3 Şubat 2020 tarihi itibarıyla araçlarda takas dönemi başlıyor
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Oscar adayı 'Bal Ülkesi' izleyicilerle buluşacak Oscar adayı 'Bal Ülkesi' izleyicilerle buluşacak
Bilim insanları koronavirüsünü etkisizleştiren antikoru keşfetti Bilim insanları koronavirüsünü etkisizleştiren antikoru keşfetti
Zerrin Özer ve Murat Akıncı boşandı! 36 saat süren evlilik resmi olarak bitti Zerrin Özer ve Murat Akıncı boşandı! 36 saat süren evlilik resmi olarak bitti
ByLock operasyonu: 15 şüpheli adliyeye sevk edildi ByLock operasyonu: 15 şüpheli adliyeye sevk edildi
Akıllara durgunluk veren bir olay: 457 sahte mutfak, piknik ve sanayi tüpü ele geçirildi Akıllara durgunluk veren bir olay: 457 sahte mutfak, piknik ve sanayi tüpü ele geçirildi
Merkez Bankası Başkanı: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor Merkez Bankası Başkanı: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Macron'dan skandal açıklama: Ermeni iddiaların inkarının cezalandırılması için çalışma yapılıyor Macron'dan skandal açıklama: Ermeni iddiaların inkarının cezalandırılması için çalışma yapılıyor
Brent petrolün varili 58,30 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 58,30 dolardan işlem görüyor
İstanbul'da polise bıçaklı saldırı! Dehşet anları kamerada İstanbul'da polise bıçaklı saldırı! Dehşet anları kamerada

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ocak 2020 Perşembe 09:20:14 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 09:28:20

CHP'li Yarkadaş İmamoğlu'nun şoke eden sözlerini açıkladı: 'Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak'

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'na sert tepki göstererek, "Elazığ'da 41 kişi hayatını kaybetmişken İBB Başkanı'nın Erzurum'a gitmesi ve orada tatil yapması doğru olmamıştır" dedi. Yarkadaş ayrıca "Çalışma arkadaşı bana, Ekrem Bey'in şunu ifade ettiğini söyledi; 'Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak.'" dediğini belirtti

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybeden 41 vatandaşın üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'e gidip tatil pozları vermesine sert tepki gösterdi. Yarkadaş, "Elazığ'da 41 kişi hayatını kaybetmişken İBB Başkanı'nın Erzurum'a gitmesi ve orada tatil yapması doğru olmamıştır" açıklamasında bulundu.

Yarkadaş ayrıca "Çalışma arkadaşı bana, Ekrem Bey'in şunu ifade ettiğini söyledi; 'Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak.'" dediğini belirtti

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ